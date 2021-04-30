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時代力量吳佩芸遭抹黑為洩音檔者 「脫北者冰狼」遭訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

時代力量南屯區主任吳佩芸。 圖／取自吳佩芸臉書
時代力量南屯區主任吳佩芸。 圖／取自吳佩芸臉書

綠營側翼粉專「莫羽靜與她的墨水故事」等粉專去年因涉及在網路上散布假訊息，被時代力量南屯區主任吳佩芸提告妨害名譽，日前檢察官已起訴莫羽靜。台北地檢署調查後，今起訴臉書粉專「脫北者冰狼」的吳姓管理人。

吳佩芸說，去年夏天，臉書匿名粉絲頁包括「莫羽靜與她的墨水故事」、「脫北者冰狼」、「小蚊哲的市政週記」、「迷因力量」等，在網路上發動對自己的攻擊，影射有介入他人婚姻，並且透過網路社群，對外散布全然不實的說法，嚴重毀損自己個人名譽。

吳佩芸指出，完全沒做的事，被這些人拿來惡意攻擊，這些不實、影射的說法，嚴重影響自己當時的藥師工作；直到現在，網路上仍有人刻意留言暗示，這些子虛烏有的事仍然困擾著生活。

檢方調查，吳姓粉專管理人轉錄「不禮貌鄉民團」涉關「時代力量」不詳黨員的錄音爆料，並以文字補充「他講的都是真的」、「1.人渣文本唬爛，黨內給的，昌明敏台中本部，曾選議員吃鍋貼」

「2.女性，因恨黃國昌在錢呢事件對親密戰友不聞不問氣不過」，暗指2018年間代表「時代力量」參選台中市議員，最後以九票之差落選的吳佩芸為提供報料錄音檔之人。

吳姓管理人辯稱沒有影射任何人及政黨，庭後又具狀說他只是轉錄「不禮貌鄉民團」、「莫羽靜與她的墨水故事」臉書粉專進行政治性言論評論。不過，檢方不採信其辯詞，認為他是臨訟卸責之詞，今依妨害名譽將他起訴。

時代力量 妨害名譽

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