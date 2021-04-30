快訊

也是近百人出席！北檢、桃檢19日到諾富特座談 檢察官心驚

班上第一名好學生 16歲女高中生上學過馬路遇死劫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網友轉傳林飛帆與共諜合照挨告 「可質疑政治人物」不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

民進黨副秘書長林飛帆。 聯合報系資料照／記者黃義書攝影
民進黨副秘書長林飛帆。 聯合報系資料照／記者黃義書攝影

網路謠傳民主進步黨副秘書長林飛帆與共諜「王立強」餐敘合照，讓民進黨及林出面提告妨害名譽以闢謠。台北地檢署查出10名網友轉傳照片，但考量其有相當確信照片為真實，且屬可受公評的合理評論，今依罪嫌不足，賴姓網友等10人不起訴。

2019年11月26日，林飛帆在臉書貼文指出，有人拿他多年前與民運人士王丹、香港來訪朋友的合照，用來造謠指稱照片內其中一名香港友人為投澳的共諜「王立強」。

針對網傳林飛帆等人曾與「王立強」聚餐等不實謠傳，林飛帆隔天上午偕同民進黨發言人李晏榕前往刑事局報案。刑事局查出10名轉發照片的網友，函送北檢偵辦。網友都堅詞否認犯行。

賴姓網友辯稱，當時背景是選舉，所有公民都有知的權利，發文目的是為了透過這樣的方式來詢問這個資訊的正確性，何況共諜案是很嚴重的，加上林飛帆是公眾人物，他認為對於這樣的政治人物有資格提出詢問。

他並不是針對林飛帆，而是針對照片中的人是不是王立強，這是可受公評事項。林姓網友供稱，照片不是自己製作，只是單純轉貼，因為覺得很奇怪，為什麼林與大陸異議份子及反送中成員和王餐敘？這件事可供大家討論。

檢方認為，綜觀網友發文前後脈絡，實是根據當時國內相關政治情勢，將他人所提供的照片轉貼於個人臉書頁面或通訊軟體群組內引起廣泛討論，並於後方加入個人評論內容用以質疑民進黨等與王立強的關聯性，這是政治性言論，應受高度保障。

這照片並非被告自行憑空捏照，他們具有相當確信其為真實，不可用刑罰拘束，以免發生寒蟬效應，且民進黨及林飛帆均屬於公眾領域的政黨及政治人物，他們有無和王有所往來，確實與國家社會公眾利益相關，屬可受公評之事，尚未逾越合理評論範疇。

林飛帆

延伸閱讀

世界地球日 林飛帆：2050淨零轉型 盼朝野共同努力

黃子哲：林飛帆亂入農委會 是黨政不分還是黨證加分？

林飛帆現身藻礁會談 潘忠政：學運經驗有助雙方溝通

聯合報黑白集／林飛帆洪申翰勸降記

相關新聞

網友轉傳林飛帆與共諜合照挨告 「可質疑政治人物」不起訴

網路謠傳民主進步黨副秘書長林飛帆與共諜「王立強」餐敘合照，讓民進黨及林出面提告妨害名譽以闢謠。台北地檢署查出10名網友轉...

首例！最高院調解成功 東和鋼鐵侯貞雄付千萬官司落幕

最高法院上月1日啟動民事移付調解制度，日前首件調解成立案件出爐，由台灣高等法院前刑事庭長王聰明擔任調解委員，替東和鋼鐵榮...

時代力量吳佩芸遭抹黑為洩音檔者 「脫北者冰狼」遭訴

綠營側翼粉專「莫羽靜與她的墨水故事」等粉專去年因涉及在網路上散布假訊息，被時代力量南屯區主任吳佩芸提告妨害名譽，日前檢察...

網路散布「開學日延至3月1日」假訊息 台南高中生挨罰

為因應新冠肺炎疫情，依照中央流行疫情指揮中心2月2日決議，為維護師生健康，決定將高級中等以下學校108學年度第2學期開學...

女受不了滴水聲求償被駁 鄰裝修害房子漏水生壁癌獲賠5萬

台中市民阮女以隔壁鄰居柳女3年前增建4樓，造成她的房子嚴重滲漏水，致油漆剝落、發霉、壁癌等，請求損害賠償，二審以台灣省土...

縱火燒死6人 4度判死刑

男子湯景華七年前與翁姓男子口角官司敗訴，半夜縱火燒機車，害死翁六名親人，歷審均依殺人罪判死刑，經最高法院二度撤銷發回更審...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。