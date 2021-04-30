網友轉傳林飛帆與共諜合照挨告 「可質疑政治人物」不起訴

民進黨副秘書長林飛帆。 聯合報系資料照／記者黃義書攝影

網路謠傳民主進步黨副秘書長林飛帆與共諜「王立強」餐敘合照，讓民進黨及林出面提告妨害名譽以闢謠。台北地檢署查出10名網友轉傳照片，但考量其有相當確信照片為真實，且屬可受公評的合理評論，今依罪嫌不足，賴姓網友等10人不起訴。

2019年11月26日，林飛帆在臉書貼文指出，有人拿他多年前與民運人士王丹、香港來訪朋友的合照，用來造謠指稱照片內其中一名香港友人為投澳的共諜「王立強」。

針對網傳林飛帆等人曾與「王立強」聚餐等不實謠傳，林飛帆隔天上午偕同民進黨發言人李晏榕前往刑事局報案。刑事局查出10名轉發照片的網友，函送北檢偵辦。網友都堅詞否認犯行。

賴姓網友辯稱，當時背景是選舉，所有公民都有知的權利，發文目的是為了透過這樣的方式來詢問這個資訊的正確性，何況共諜案是很嚴重的，加上林飛帆是公眾人物，他認為對於這樣的政治人物有資格提出詢問。

他並不是針對林飛帆，而是針對照片中的人是不是王立強，這是可受公評事項。林姓網友供稱，照片不是自己製作，只是單純轉貼，因為覺得很奇怪，為什麼林與大陸異議份子及反送中成員和王餐敘？這件事可供大家討論。

檢方認為，綜觀網友發文前後脈絡，實是根據當時國內相關政治情勢，將他人所提供的照片轉貼於個人臉書頁面或通訊軟體群組內引起廣泛討論，並於後方加入個人評論內容用以質疑民進黨等與王立強的關聯性，這是政治性言論，應受高度保障。

這照片並非被告自行憑空捏照，他們具有相當確信其為真實，不可用刑罰拘束，以免發生寒蟬效應，且民進黨及林飛帆均屬於公眾領域的政黨及政治人物，他們有無和王有所往來，確實與國家社會公眾利益相關，屬可受公評之事，尚未逾越合理評論範疇。