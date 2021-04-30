網路散布「開學日延至3月1日」假訊息 台南高中生挨罰

為因應新冠肺炎疫情，依照中央流行疫情指揮中心2月2日決議，為維護師生健康，決定將高級中等以下學校108學年度第2學期開學日延後2周至2月25日開學。「爆料公社公開版」、「幹話梗圖專區」卻有人張貼「勤指中心緊急通知：開學日延至3/1」假訊息，經查竟是出自台南某高中生1年級學生之手，辯稱只是轉傳而已，警方依違反社會秩序維護法移送，法院裁罰2000元。

警方調查，張姓學生今年2月15日22時30分，在台南市新市區住處，以暱稱未經查證在臉書社團「爆料公社公開版」、「幹話梗圖專區」，公開張貼有關「勤指中心緊急通知：開學日延至3/1」的假訊息被查獲。警方認有散布未經查證的不實謠言，足以影響公共的安寧，已違反社會秩序維護法相關條例。

張姓學生在家長陪同下說明，坦認在網路社群公開張貼上述訊息，且相關內容截圖佐證。家長不知學生在網路上發言闖禍嚇出一身冷汗，要他專心課業，不要亂傳有的沒的。

新市簡易庭指出，網路上錯誤資訊繁多，為一般大眾所明知，張是高中一年級在學學生，具備正常智識能力，對於上開「勤指中心緊急通知：開學日延至3/1」言論應屬謠言一事，自不能推稱 不知，卻未經查證，即擅自發表於多數人可瀏覽的社團聊天室，應認張具備散布謠言的故意；而在全民對抗新冠肺炎病毒的緊張時刻，張發表上開謠言，可能造成民眾獲得錯誤訊息，足以影響公眾安寧，事證明確。