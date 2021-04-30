快訊

台灣變地球最危險地方！經濟學人憂：台海煙硝釀災難

專家:未來三至五周若出現零星個案「沒關聯」 疫情恐擴散

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女受不了滴水聲求償被駁 鄰裝修害房子漏水生壁癌獲賠5萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民阮女以隔壁鄰居柳女3年前增建4樓，造成她的房子嚴重滲漏水，致油漆剝落、發霉、壁癌等，請求損害賠償，二審以台灣省土木技師公會鑑定結果，研判漏水原因是柳女4樓增設房間增加給排水設施，排水設施漏水或防水不良所造成，合議庭判決柳女賠償修繕費用5萬5000元，供阮女修繕房屋回復原狀。不得上訴。

阮女表示，她與柳女的房屋相鄰，柳女於2018年1月間增建房屋4樓，增建後，她房屋3樓後房共用牆及2樓廚房天花板即出現嚴重滲、漏水，並致油漆剝落、發霉、壁癌等狀況；阮女多次反映，柳女均不予理會。

阮女乃委請工程行進行測試，確是因柳女修繕房屋造成。阮女長期聽聞漏水滴水聲響，深夜無法入眠，承受莫大精神壓力，因而罹患高血壓，均應由柳女賠償，請求柳女給付修復費5萬5000元、漏水測試費1萬8000元及精神慰撫金20萬元，合計27萬3000元。

柳女辯稱她確有委請湯姓水電工施作房屋增建4樓水電工程，但阮女也有委請同一水電工修繕其房屋，阮女房屋漏水是自己修繕所致，與她無關。並稱修繕工程是由湯姓水電工承攬，縱認阮女房屋漏水是她修繕房屋造成，應向承攬人即湯姓水電工請求賠償，與她無關。

經法官囑託台灣省土木技師公會鑑定，研判漏水原因為柳女4樓增設房間增加給排水設施，給排水設施漏水或防水不良所造成。依據鑑定報告所載，阮女房屋如需回復原狀進行修繕的必要施工方式、施工範圍，所需費用計5萬5000元，判決柳女賠償阮女5萬5000元。

關於精神慰撫金部分，阮女主張其因不堪忍受長期漏水之苦，而罹患高血壓，請求柳女賠償精神慰撫金20萬元。法官以慰藉金的賠償，以人格權遭遇侵害，使精神上受痛苦為必要，而本案依阮女所訴，柳女僅毀損其房屋，使之其發生財產上之損害而已，對其身體、生命、自由等人格權並未有何加害行為，縱因此使阮女苦惱，亦不生賠償慰藉金問題。

至於阮主張曾委請工程行進行漏水原因測試，支付測試費1萬8000元，自應由阮女舉證證明，但阮女迄未證明收據所載測試費用為真正，難認定阮女支出測試費用1萬8000元。

台中市民阮女以隔壁鄰居柳女3年前增建4樓，造成她的房子嚴重滲漏水，致油漆剝落、發霉、壁癌等，請求損害賠償，二審合議庭判決柳女賠償修繕費用5萬5000元，供阮女修繕房屋回復原狀。本報資料照片
台中市民阮女以隔壁鄰居柳女3年前增建4樓，造成她的房子嚴重滲漏水，致油漆剝落、發霉、壁癌等，請求損害賠償，二審合議庭判決柳女賠償修繕費用5萬5000元，供阮女修繕房屋回復原狀。本報資料照片

漏水

延伸閱讀

新北漏水率全台最低 侯友宜：不要美化數據

影／自來水管破裂路面出湧泉 水管屢修屢破地基恐被淘空

漏水高過新北、台南 北市納悶

「2、4、最頂14樓」哪層最便宜？ 網曝同價位「買這樓」：賺到了

相關新聞

女受不了滴水聲求償被駁 鄰裝修害房子漏水生壁癌獲賠5萬

台中市民阮女以隔壁鄰居柳女3年前增建4樓，造成她的房子嚴重滲漏水，致油漆剝落、發霉、壁癌等，請求損害賠償，二審以台灣省土...

縱火燒死6人 4度判死刑

男子湯景華七年前與翁姓男子口角官司敗訴，半夜縱火燒機車，害死翁六名親人，歷審均依殺人罪判死刑，經最高法院二度撤銷發回更審...

王文洋兒臉書帳號被盜求償千萬 法院判學弟要賠20萬元

宏仁集團總裁王文洋與前女友呂安妮的兒子王銓勵，控告在台北美國學校念書的學弟郭世楷偷改臉書密碼，郭被依無故變更他人電磁紀錄...

曾揚言當「蔬果界台積電」卻跳票 老闆疑早搬現金逃出國

嘉義縣青松樂活科技農業公司驚傳跳票，4月薪資至今未發，負責人呂政諺失聯，影響60多名員工權益。嘉義檢調今天主動調查，發現...

發表「加料」言論遭解雇 長榮前空服員不當勞動官司勝

桃園市空服員職業工會與長榮因工作問題協商未果，宣告罷工。長榮航空前副座艙長郭芷嫣因在LINE群組發表「加料」言論遭解雇。...

飛來的鳥不要亂撿！他收養台灣畫眉 被移送判拘役15日

飛來的鳥不要亂撿，小心觸法！彰化縣邱姓老翁2019年間在其經營的盆栽園對面空地發現飛來一隻台灣畫眉，即自行用鳥籠把牠關養，他也從朋友處收受2隻畫眉，彰化地方法院依違反野生動物保育法將他判處拘役15日，緩刑2年。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。