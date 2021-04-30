女受不了滴水聲求償被駁 鄰裝修害房子漏水生壁癌獲賠5萬

台中市民阮女以隔壁鄰居柳女3年前增建4樓，造成她的房子嚴重滲漏水，致油漆剝落、發霉、壁癌等，請求損害賠償，二審以台灣省土木技師公會鑑定結果，研判漏水原因是柳女4樓增設房間增加給排水設施，排水設施漏水或防水不良所造成，合議庭判決柳女賠償修繕費用5萬5000元，供阮女修繕房屋回復原狀。不得上訴。

阮女表示，她與柳女的房屋相鄰，柳女於2018年1月間增建房屋4樓，增建後，她房屋3樓後房共用牆及2樓廚房天花板即出現嚴重滲、漏水，並致油漆剝落、發霉、壁癌等狀況；阮女多次反映，柳女均不予理會。

阮女乃委請工程行進行測試，確是因柳女修繕房屋造成。阮女長期聽聞漏水滴水聲響，深夜無法入眠，承受莫大精神壓力，因而罹患高血壓，均應由柳女賠償，請求柳女給付修復費5萬5000元、漏水測試費1萬8000元及精神慰撫金20萬元，合計27萬3000元。

柳女辯稱她確有委請湯姓水電工施作房屋增建4樓水電工程，但阮女也有委請同一水電工修繕其房屋，阮女房屋漏水是自己修繕所致，與她無關。並稱修繕工程是由湯姓水電工承攬，縱認阮女房屋漏水是她修繕房屋造成，應向承攬人即湯姓水電工請求賠償，與她無關。

經法官囑託台灣省土木技師公會鑑定，研判漏水原因為柳女4樓增設房間增加給排水設施，給排水設施漏水或防水不良所造成。依據鑑定報告所載，阮女房屋如需回復原狀進行修繕的必要施工方式、施工範圍，所需費用計5萬5000元，判決柳女賠償阮女5萬5000元。

關於精神慰撫金部分，阮女主張其因不堪忍受長期漏水之苦，而罹患高血壓，請求柳女賠償精神慰撫金20萬元。法官以慰藉金的賠償，以人格權遭遇侵害，使精神上受痛苦為必要，而本案依阮女所訴，柳女僅毀損其房屋，使之其發生財產上之損害而已，對其身體、生命、自由等人格權並未有何加害行為，縱因此使阮女苦惱，亦不生賠償慰藉金問題。