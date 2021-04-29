假談生意真綁架 男擄人勒贖逃16年終被逮

2004年板橋林姓商人遭陳男等5人佯稱立委選舉，要訂購500元的禮盒850份，將人約到土城農會洽談後，卻把他押到鶯歌，要林男妻子準備700萬元，討價還價後林妻交付400萬本票，員警循線逮人。黃姓犯嫌等4人陸續依擄人勒贖罪遭判10-13年不等刑期確定，只有陳男逃亡，檢警追捕16年，終於將人逮捕，新北地檢署依擄人勒贖罪嫌起訴陳男。

2004年11月間，陳男等人因缺錢，得知林男經營菸酒、雜貨的中盤商，頗有財力，便由陳男跟林男聯絡，佯稱立委選舉，要訂購500元的禮盒850份，將林男約到土城農會的倉庫洽談生意。林男不疑有他，前往農會，卻遭其他埋伏好的陳男同夥蒙面，將林男押往鶯歌民宅，並以鐵鍊綑綁他的腳，限制他的行動。

陳男要求林男親筆寫下欠了一名「葉先生」400萬元債，還因被抓姦在床，另外要再付300萬的遮羞費，陳男等人將信件寄給林男家屬後，再變聲打電話給家屬，要求贖款。雙方討價還價，協議降為400萬元，在嫌犯取款時，遭埋伏員警當場逮捕，並根據嫌犯供詞救出林男。

黃姓犯嫌等5人陸續依擄人勒贖罪遭判10-13年不等刑期確定，只有陳男逃亡。經過16年，檢警將人逮捕。