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三分鐘連兩震！東台灣地牛翻身 台東最大震度4級

合夥人控賣屋詐財 徐乃麟：請司法嚴正懲罰爆料人

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

藝人徐乃麟遭爆料「假賣屋真詐財」，控告爆料人「大龍蝦」公司合夥人蔡曜丞、曹米芳加重誹謗罪，台北地院今天二度開庭，法官勘驗蔡與曹女涉誹謗內容，徐庭後表示「請司法用最嚴正的態度懲罰他們」。

徐乃麟上回開庭即放話每次開庭必到，今天帶著文書證據出庭。徐乃麟說「我手中證據有2大袋」，法官開庭勘驗蔡曜丞、曹米芳到記者會踢館的過程，另勘驗電視媒體採訪蔡曜丞、曹米芳的報導，徐端坐法庭，沒有發言機會。

庭畢，徐乃麟說「我如果有任何不法，把我關到死都可以」，還稱之前與蔡曜丞、曹米芳有關房屋糾紛的案子已經判刑，蔡一毛錢都沒有出，而他每月匯款超過貸款金額好幾千元，從沒有一天遲繳過。

誹謗案緣於徐乃麟友人陳永清與蔡曜丞、曹米芳赴陸投資棋牌運動，向徐調資金，約定向徐購買台北市內湖區的「米蘭苑」豪宅，再向銀行辦理二胎取得資金，言明先把房產登記在蔡曜丞的名義下。

後來，陳、蔡無力支付貸款，徐擔心豪宅被法拍，解除契約拿回豪宅續繳貸款，蔡曜丞、曹米芳2019年5月22日起卻向週刊爆料徐假賣屋真詐財，私吞8000萬元，徐開記者會說明時，蔡、曹女又跑來鬧場。

徐乃麟認為蔡曜丞、曹米芳爆料不實提告，檢察官查出，房屋買賣過程確實與爆料內容不符，2020年10月起訴蔡曜丞、曹米芳。

徐乃麟告人誹謗，今天又出庭。記者王聖藜／攝影
徐乃麟告人誹謗，今天又出庭。記者王聖藜／攝影

記者會 法拍

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