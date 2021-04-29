路不平害護校女學生摔癱 桃市府二審要賠2536萬元

羅姓護校女學生3年前騎車行經桃園市龍潭楊銅路，因路面有長140公分、高6公分的突起，導致她摔車腦部重創，引發失語症、認知障礙，勞動力100%損失，終身得靠人照護；她和父母向桃園市政府養護工程處要求國家賠償，一審判養工處應賠償2487萬元，台灣高等法院今改判桃園市府養工處應賠償2536萬餘元，可上訴。

羅女父母提告主張，她2018年11月21日下午4時許騎車沿楊銅路往楊梅方向，路面出現一個長140公分、高6公分的突起，現場沒有防護措施獲警告標示，害她因高低落差摔車重傷，引發肺炎呼吸衰竭、顱內出血、水腦症，終身無工作能力，經法院宣告為受監護人；羅女向養工處求償2587萬餘元，羅女父母也各求償200萬元。

養工處抗辯，根據警方交通事故調查表，羅女超速行駛，路面也畫有雙黃線禁止超車，羅女仍未保持適當距離試圖超車才發生事故，且之後幾輛機車都安全經過，難認事故和高低落差有因果關係。

養工處指出，羅女在雙黃線試圖違規超車，且行經一般人都不致發生重心不穩而摔車的路面，卻發生意外，認為羅女也有過失，應負擔至少9成責任。

一審認為，路面內側有長、高各約140公分、6公分的高低落差，可見路面不平整，加上是向左彎道路，也沒有擺設警告標誌，用路人行經確實有摔倒可能，案發後養工處也重新將路面鋪平，可見養工處對於路面管理維護有欠缺。

一審勘驗行車記錄器，發現羅女沒和前車碰撞，事故前有煞車再向左傾，認定是因經過路面不平才摔車，且羅女進入左彎時有煞車，羅女也沒有超車，都在機車道內，可見羅女無過失，不採信養工處辯詞，判養工處應賠償羅女看護費、精神撫慰金、醫療、交通費等2387萬元，另應各賠償羅女父母各50萬元精神撫慰金。