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喊當「蔬果界台積電」慘跳票 他疑領千萬現金全家出境

母親節挑禮首選！新北執行分署拍賣會 品項上百種任選

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

法務部行政執行署新北分署下月4日擴大辦理「123聯合拍賣會」，動產拍賣物件多達38樣，變賣物件更多達118種，高、中低價位均有，民眾可以盡情挑選。

新北分署指出，此次拍賣會於12時至下午2時辦理，現場依標價出售，售完為止。品項有保時捷休旅車、貨卡車、手鍊、手珠、手錶、項鍊等，也有值得收藏的玉石雕刻藝術品等，還有掃地機器人、面膜、洗面乳，還有果凍、吐司、鳳梨酥等多項可口食品，現場接受現金、信用卡付款，還有機會獲得隨機贈送的精美禮品「拍寶」，正逢母節前夕，歡迎民眾到場盡情選購。

新北分署表示，每月第1個星期2下午3時，均定期舉辦「123 聯合拍賣會」，不動產拍賣兼採「現場投標」及「通訊投標」方式，民眾皆可踴躍投標，也請參與民眾到場時配合防疫措施配戴口罩，詳情可上新北分署官網或臉書搜尋「法務部行政執行署新北分署」了解。

新北分署指出，拍賣現場將隨機贈送精美禮品「拍寶」。圖／新北分署提供
新北分署指出，拍賣現場將隨機贈送精美禮品「拍寶」。圖／新北分署提供
新北執行分署將在下月4日舉辦「123聯合拍賣會」。圖／新北分署提供
新北執行分署將在下月4日舉辦「123聯合拍賣會」。圖／新北分署提供

新北 拍賣會 法務部

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