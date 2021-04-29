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王文洋兒臉書帳號被盜求償千萬 法院判學弟要賠20萬元
宏仁集團總裁王文洋與前女友呂安妮的兒子王銓勵，控告在台北美國學校念書的學弟郭世楷偷改臉書密碼，郭被依無故變更他人電磁紀錄罪判拘役15日確定；民事部分，王認為隱私權被嚴重侵犯，請求郭和郭的父母連帶賠償1000萬元，台北地方法院今判郭和父母應連帶賠償王20萬元，可上訴。
王銓勵是王文洋、呂安妮的非婚生子；王銓勵與郭世楷在美國學校念書時，交情友好，台北地檢署起訴2017年9月起，郭開始連絡不上王，2019年1月涉嫌更改王的臉書、電子郵件密碼，王銓勵提告，郭被依法起訴。
刑事部分，郭世楷曾告訴法官，想要幫王銓勵爭取完全的自由，卻讓自己陷入危機；法院曾安排調解但破局，台北地院最終判郭拘役20日定讞。民事部分，王銓勵認為郭占用帳號1年半，還亂加別人為臉友，嚴重侵犯隱私權，提告求償千萬，台北地院今判郭和父母應連帶賠償20萬元。
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