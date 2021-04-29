王文洋兒臉書帳號被盜求償千萬 法院判學弟要賠20萬元

宏仁集團總裁王文洋與前女友呂安妮的兒子王銓勵，控告在台北美國學校念書的學弟郭世楷偷改臉書密碼，郭被依無故變更他人電磁紀錄罪判拘役15日確定；民事部分，王認為隱私權被嚴重侵犯，請求郭和郭的父母連帶賠償1000萬元，台北地方法院今判郭和父母應連帶賠償王20萬元，可上訴。

王銓勵是王文洋、呂安妮的非婚生子；王銓勵與郭世楷在美國學校念書時，交情友好，台北地檢署起訴2017年9月起，郭開始連絡不上王，2019年1月涉嫌更改王的臉書、電子郵件密碼，王銓勵提告，郭被依法起訴。