涉仲介找烏克蘭女子代孕收錢營利 二審改判有罪

林姓男子與吳姓妻子被控仲介1對夫妻找烏克蘭女子代孕，簽約收錢後不理會，一審判2人無罪。二審今認2人收1000美元佣金營利，依人工生殖法判刑2月及3月，可易科罰金。可上訴。

檢方起訴指出，林姓夫婦在網路刊登前往烏克蘭地區進行人工生殖相關訊息，藉以招攬精子、卵子及代理孕母的需求者。有1對夫妻看到訊息後，主動與林姓夫婦聯繫，雙方於民國108年3月1日見面簽約。

這對夫妻指控，先後支付2萬7000美元（約新台幣81萬元），並於108年8月4日赴烏克蘭。未料，林姓夫婦隨即不聞不問，導致代孕計畫失敗而提告。

士林地檢署認為，林姓夫婦以此方式從事居間介紹生殖細胞以營利，去年4月間依違反人工生殖法起訴林姓夫婦2人。

一審的士林地方法院審理期間，林姓夫婦否認犯罪，宣稱沒有拿到任何佣金，且後來已終止合約，後續都是這對夫妻與烏克蘭仲介聯絡，醫療行為部分都是烏克蘭仲介那邊處理的。

一審認為依卷內證據，無法認定林姓夫婦有收取佣金等營利行為，判決無罪；案經檢方上訴，二審由台灣高等法院審理今天宣判。

二審調查，依據林姓夫婦坦承有與這對夫妻簽訂合約書及曾提供捐卵者資訊、陪同至烏克蘭等相關供述、這對夫妻的證述、相關合約書、LINE通訊軟體對話內容、相關單據及訂房資料等證據，認定林姓夫婦有營利犯行。

二審合議庭認定，這對夫妻先後支付1萬2000美元的簽約金及1萬5000美元的第2次費用，林姓夫婦則從中抽取1000美元為佣金，已有營利行為，構成人工生殖法的圖利居間介紹生殖細胞罪。

二審認為，檢方上訴有理由，另審酌林姓夫婦均沒有前科，犯罪動機是為貪圖不法利益，雖然知道國內法令禁止從事居間介紹生殖細胞（包含精子、卵子）的營利行為，竟無視法令規範而為此案犯行，在犯後未能坦承犯行，且未與告訴人達成和解。

二審考量，吳姓妻子參與程度較林姓男子為高的分工地位，2人現有2名未滿2歲幼兒需撫養的家庭經濟狀況等，判吳女3月徒刑、林男2月徒刑，均可易科罰金。全案可上訴。