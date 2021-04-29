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台積電和聯電砸重金擴廠再掀28奈米產能競賽 晶圓雙雄各打什麼算盤？

這麼猴急！台南機車騎士趁停等紅綠燈自慰 判拘役10日

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市34歲楊姓男子今年2月16日13時28分騎機車，經台南市北區林森路三段與開南街口停等紅燈時，竟公然掏出生殖器，大庭廣眾下打起手槍，路過機車騎士看見後蒐證，並在Dcard網頁貼文。經警方循線查獲，楊男辯稱一時「性」起，台南地院認為他犯公然猥褻罪，處拘役10日，可上訴。

楊前因傷害案件，經法院判處6月徒刑確定，前年底易科罰金執行完畢。未料，今年2月16日再犯妨害風化案件，檢方認為，他5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，建請依法加重其刑。

然而，法官考量，楊所犯前案與本案犯罪類型不同，罪質迥異，很難僅以他於前案執行完畢5年內再犯本案，認定其惡性特別重大，或對刑罰反應力格外薄弱，不予加重最低本刑。

台南地院審酌，楊於道路上的公共場所，不思自制，無視旁人觀感，以掏出生殖器自慰的猥褻行為，破壞社會秩序及善良風俗，且欠缺尊重他人觀念，更造成目擊者心理上驚嚇、不適感受，惟念他犯罪後坦認犯行等一切情狀，量處拘役10日，可易科罰金。

台南地院審酌，楊姓男子在道路上的公共場所，不思自制，無視旁人觀感，以掏出生殖器自慰的猥褻行為，破壞社會秩序及善良風俗，量處拘役10日。圖／本報資料照
台南地院審酌，楊姓男子在道路上的公共場所，不思自制，無視旁人觀感，以掏出生殖器自慰的猥褻行為，破壞社會秩序及善良風俗，量處拘役10日。圖／本報資料照

猥褻 機車騎士 Dcard

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