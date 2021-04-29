這麼猴急！台南機車騎士趁停等紅綠燈自慰 判拘役10日

台南市34歲楊姓男子今年2月16日13時28分騎機車，經台南市北區林森路三段與開南街口停等紅燈時，竟公然掏出生殖器，大庭廣眾下打起手槍，路過機車騎士看見後蒐證，並在Dcard網頁貼文。經警方循線查獲，楊男辯稱一時「性」起，台南地院認為他犯公然猥褻罪，處拘役10日，可上訴。

楊前因傷害案件，經法院判處6月徒刑確定，前年底易科罰金執行完畢。未料，今年2月16日再犯妨害風化案件，檢方認為，他5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，建請依法加重其刑。

然而，法官考量，楊所犯前案與本案犯罪類型不同，罪質迥異，很難僅以他於前案執行完畢5年內再犯本案，認定其惡性特別重大，或對刑罰反應力格外薄弱，不予加重最低本刑。