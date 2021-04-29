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台積電和聯電砸重金擴廠再掀28奈米產能競賽 晶圓雙雄各打什麼算盤？

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曾揚言當「蔬果界台積電」卻跳票 老闆疑早搬現金逃出國

中央社 / 嘉義市29日電

嘉義縣青松樂活科技農業公司驚傳跳票、董事長呂政諺失聯。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣青松樂活科技農業公司驚傳跳票、董事長呂政諺失聯。圖／嘉義縣府提供

嘉義縣青松樂活科技農業公司驚傳跳票，4月薪資至今未發，負責人呂政諺失聯，影響60多名員工權益。嘉義檢調今天主動調查，發現呂政諺異常提領公司大筆現金，已潛逃出國，擴大偵辦。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，今天主動分案調查，青松樂活科技農業公司負責人呂政諺恐涉及詐欺及背信罪嫌，已由調查局嘉義縣調查站進行調查，並清查呂政諺的資金流向。

檢調指出，呂政諺與妻子，以及其父母疑已潛逃出國，最近傳出有積欠農民貨款、跳票等狀況，財務缺口恐超過新台幣3000萬元，且地方傳言，疑向地下錢莊周轉現金。

檢調表示，負責人日前異常從公司提領大筆現金，懷疑潛逃出國早有預謀，除積極追查行蹤外，並朝涉及詐欺及背信罪嫌偵辦。

青松樂活科技農業公司為國內各大企業營業用蔬果供應中心，負責人曾接受媒體訪問，聲稱「要當蔬果界台積電」，近日卻傳出跳票，積欠員工薪資。

青松公司員工指出，週日（25日）還在公司看到負責人，但26日就沒看到人，電話也聯繫不上，公司主管也不清楚發生什麼事，眼看4月即將結束，以往都是在月底前發放薪資，目前則仍無著落，因此，向嘉義縣政府通報。

青松樂活科技農業公司驚傳跳票，負責人失聯，雲林縣有數百名農民與該公司契作，雲林縣政府今天起組成因應小組，提供受害農民必要協助並求償。縣府農業處清查，麥寮鄉超過300名農民受害，元長鄉、四湖鄉等鄉鎮也有農民受害。

農民 嘉義 薪資

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