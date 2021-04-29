快訊

「殭屍經濟」興起？諾貝爾得主克魯曼的「戰殭屍」警訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

發表「加料」言論遭解雇 長榮前空服員不當勞動官司勝

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

桃園市空服員職業工會與長榮因工作問題協商未果，宣告罷工。長榮航空前副座艙長郭芷嫣因在LINE群組發表「加料」言論遭解雇。郭女向勞動部申請裁決為不當勞動行為被駁回而提告，台北高等行政法院認為訴請撤銷有理由，今判她勝訴，可上訴。

判決指出，工會與長榮航空因航班改善、調整日支費等問題進行團體協商多次未果，於2019年6月20日宣告罷工，7月6日雙方就罷工議題簽訂團體協約，同年月9日結束罷工。

郭芷嫣原為長榮航空副座艙長，並為工會理事，於簽訂團體協約後，知悉罷工期間長榮航空內部另有員工於「綠絲帶臉書社團」中發文呼籲應重視因未參加罷工而遭到霸凌的現象。

7月7日，她在Line私人群組「11E. EVA ANGEL」中表示，對立場不同者「一定電啊」、「不電落跑的電誰」、「Entr'ee（主餐）要被加料的人（持反對言論的徐姓機師）」等言論。

長榮航空自2019年7月12日起予以解雇。郭女就此向勞動部申請裁決宣告為工會法第35條不當勞動行為。經原裁決決定駁回，郭女及桃園市空服員職業工會不服，提起行政訴訟。

法院認為，原裁決決定是以長榮航空因郭芷嫣發出的訊息與其所營事業飛航安全相關，經轉傳成為「公開訊息」後，短期內引起大眾及主管機關高度關切，為維護商譽及飛安形象，始予以解雇，並無不當勞動行為動機等節為據，而認不當勞動行為不成立。

不過，該決定並未就長榮航空是否有不當勞動行為「認知」為評價，有判斷應據事實未臻翔實的瑕疵，其合法性無可維持，原告訴請撤銷，為有理由，因此今判決原裁決決定撤銷。可上訴。

長榮航空前空服員郭芷嫣。聯合報系資料照
長榮航空前空服員郭芷嫣。聯合報系資料照

長榮 罷工 勞動部 空服員

延伸閱讀

申請不當勞動裁決只能北上 高雄工會籲中央成立南部據點

航運股還在「漲大」！投資人進場來得及？分析師：留意「這指標」變化

長榮1月調薪 萬海10月跟進

男大生100萬投航運股！單月賺「347萬」創紀錄 網喊：太神

相關新聞

湯景華縱火把人當「甕窯雞」燒死6命判死 法院理由出爐！

男子湯景華7年前在半夜縱火燒死6人，一、二審和更一審三度判他死刑，但最高法院仍撤銷發回更審。台灣高等法院更二審今撤銷判決...

砸中崙派出所黑衣人 北檢約談

涉嫌砸毀中崙派出所電腦的黑衣人四海幫海英堂成員徐權、涂政廷等人，下午被北檢約談釐清案情真相。

發表「加料」言論遭解雇 長榮前空服員不當勞動官司勝

桃園市空服員職業工會與長榮因工作問題協商未果，宣告罷工。長榮航空前副座艙長郭芷嫣因在LINE群組發表「加料」言論遭解雇。...

飛來的鳥不要亂撿！他收養台灣畫眉 被移送判拘役15日

飛來的鳥不要亂撿，小心觸法！彰化縣邱姓老翁2019年間在其經營的盆栽園對面空地發現飛來一隻台灣畫眉，即自行用鳥籠把牠關養，他也從朋友處收受2隻畫眉，彰化地方法院依違反野生動物保育法將他判處拘役15日，緩刑2年。

又是酒駕！喝茫攔腰撞清潔隊掃街車 下場判刑2月賠66萬

桃園王姓男子喝完威士忌開車要回家，因酒醉導致反應力下降，攔腰撞上桃園市環保局清潔大隊的1輛掃街車，導致掃具變形斷裂不堪使...

民進黨高幹兒子進警局見借訊嫌犯 市警局：將追究責任

台北市松山分局遭黑衣人闖入引發軒然大波之際，北投警分局也疑似出現辦案違失，立委邱顯智在臉書指出，北投警分局借提刑案人犯，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。