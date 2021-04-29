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飛來的鳥不要亂撿！他收養台灣畫眉 被移送判拘役50日
飛來的鳥不要亂撿，小心觸法！彰化縣邱姓男子2019年間在其經營的盆栽園對面空地發現飛來一隻台灣畫眉，他即自行用鳥籠把牠關養，他也從朋友處收受2隻畫眉，彰化地方法院依違反野生動物保育法將他判處拘役50日，緩刑2年。
判決書指出，邱男2019年12間，有天看到一隻台灣畫眉飛來他盆栽園空地上，由於台灣畫眉是政府公告第二級保育類野生動物，依野生動物保育法不得任意關養，但邱男卻將畫眉關養賞玩，而他也從朋友處收受另二隻台灣畫眉。
家中有三隻台灣畫眉的邱男被警方查獲後，依違反野生動物保育法送辦，畫眉也交由縣府農業處處置，法官認為邱男干優保育類野生動物很不應該，不過邱男犯後坦承犯行，且無前科，因此判處拘役50日，若易科罰金，需罰5萬元，緩刑2年，可上訴。
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