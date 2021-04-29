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又是酒駕！喝茫攔腰撞清潔隊掃街車 下場判刑2月賠66萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園王姓男子喝完威士忌開車要回家，因酒醉導致反應力下降，攔腰撞上桃園市環保局清潔大隊的1輛掃街車，導致掃具變形斷裂不堪使用，王刑事被依公共危險判刑2月，清潔隊再依維修費等66萬多元對王求償，法院認為王酒駕撞壞掃街車有過失，判他應賠清潔隊66萬5460，可上訴。

檢警調查，王男（29歲）去年5月5日凌晨1點多喝完威士忌，明知酒後不能開車，卻仍駕駛1輛自小客車要回家，行經中豐路、三興路口時因酒駕注意力下降，撞上湯姓清潔隊員駕駛的掃街車，所幸沒有人員受傷。

警方到施以酒測，當場測得王呼氣值達每公升0.62毫克，法院審酌他酒測值不低，枉顧他人生命、財產安全，考量犯後坦承依公共危險罪判他有期徒刑2月，得易科罰金。

但因掃街車遭王猛力撞擊，多處零件毀損不堪使用，清潔大隊依照修復費用66萬元、拖吊費用5406元等，對王男提起民事損害賠償；對此，王男經傳喚沒有到庭辯論，也未提出任何書狀聲明或陳述。

法院認為，清潔隊有提出車輛照片、估價單及發票為證，另有當時車禍事故證明，另王男酒駕撞上掃街車部分，除刑事已依公共危險判刑，勘驗監視器畫面也發現，王當時並無不能注意情事，卻仍撞擊掃街車顯有過失，判王應賠清潔大隊共66萬5460元。

王男酒駕撞壞清潔隊掃街車，法院依公共危險判他2月徒刑，另應賠償清潔隊66萬5460元。記者曾健祐／翻攝
王男酒駕撞壞清潔隊掃街車，法院依公共危險判他2月徒刑，另應賠償清潔隊66萬5460元。記者曾健祐／翻攝
王男酒駕撞壞清潔隊掃街車，法院依公共危險判他2月徒刑，另應賠償清潔隊66萬5460元。記者曾健祐／翻攝
王男酒駕撞壞清潔隊掃街車，法院依公共危險判他2月徒刑，另應賠償清潔隊66萬5460元。記者曾健祐／翻攝

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