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民進黨高幹兒子進警局見借訊嫌犯 市警局：將追究責任

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導

台北市松山分局遭黑衣人闖入引發軒然大波之際，北投警分局也疑似出現辦案違失，立委邱顯智在臉書指出，北投警分局借提刑案人犯，但剛被收押的民進黨台北市黨部評委召集人趙映光兒子趙介佑，當年竟然可以前往警局與人犯會面，還拍照上傳個人臉書。對此，市警局長陳嘉昌指出，北投分局借提人犯過程疑有疏失，會追究行政責任。

立委邱顯智在臉書發文，表示有網友截圖趙介佑2018年4月10日的一張臉書相片，當時一名人犯在北投警分局借訊，趙介佑竟到警局與人犯會面談笑，還拍照上傳個人臉書，邱顯智質疑借訊可以會面親友？要求警政署調查清楚。

陳嘉昌上午至市議會進行專案報告指出，當時洪姓男子被關押在監獄，檢察官查案，要北投分局借提洪出來訊問當證人，洪並未羈押禁見，當時趙介佑也被分局傳喚當證人，因洪與趙兩人都是同一個案子的證人，是否有可能是兩人在警局碰面，警員給他們方便，會再調查。

陳嘉昌指但因承辦警員已調至台中，將會要求承辦警員說明。他覺得員警雖未違法，但恐有行政疏失。媒體追問，趙介佑是否與警界關係不錯？陳嘉昌說，以前在義警吃飯場合會出現，不過現在是法治社會，任何人有不法都會徹查，希望大家對警察要有信心。

趙映光兒子趙介佑（中）先前依販賣毒品及詐欺等罪，遭到檢方聲押。 圖／翻攝自趙介佑臉書
趙映光兒子趙介佑（中）先前依販賣毒品及詐欺等罪，遭到檢方聲押。 圖／翻攝自趙介佑臉書
立委邱顯智質疑為何趙介佑能到警局會見借提的人犯，趙介佑還拍照上傳臉書。記者廖炳棋/翻攝
立委邱顯智質疑為何趙介佑能到警局會見借提的人犯，趙介佑還拍照上傳臉書。記者廖炳棋/翻攝

北投 陳嘉昌 邱顯智

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