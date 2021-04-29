民進黨高幹兒子進警局見借訊嫌犯 市警局：將追究責任

台北市松山分局遭黑衣人闖入引發軒然大波之際，北投警分局也疑似出現辦案違失，立委邱顯智在臉書指出，北投警分局借提刑案人犯，但剛被收押的民進黨台北市黨部評委召集人趙映光兒子趙介佑，當年竟然可以前往警局與人犯會面，還拍照上傳個人臉書。對此，市警局長陳嘉昌指出，北投分局借提人犯過程疑有疏失，會追究行政責任。

立委邱顯智在臉書發文，表示有網友截圖趙介佑2018年4月10日的一張臉書相片，當時一名人犯在北投警分局借訊，趙介佑竟到警局與人犯會面談笑，還拍照上傳個人臉書，邱顯智質疑借訊可以會面親友？要求警政署調查清楚。

陳嘉昌上午至市議會進行專案報告指出，當時洪姓男子被關押在監獄，檢察官查案，要北投分局借提洪出來訊問當證人，洪並未羈押禁見，當時趙介佑也被分局傳喚當證人，因洪與趙兩人都是同一個案子的證人，是否有可能是兩人在警局碰面，警員給他們方便，會再調查。