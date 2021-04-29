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影／台南維冠大樓2.7億國賠敗訴 受災戶：市府沒疏失？

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南永康維冠大樓2016年因南台大地震倒塌，造成115人死亡，劉姓受災戶等29名對台南市政府及工務局提國賠案，求償2.7億多元，台南地院認工務局所屬公務員在審查、核發維冠大樓的建造執照、變更設計建造執照及使用執照的過程，依現存卷證，並無任何故意、過失不法或有怠於執行其依法所應執行職務的情形，判受災戶敗訴。李姓受災戶感嘆，「難道市府沒有疏失？」。

台南永康維冠大樓2016年2月6日因南台大地震倒塌，自消基會代受災戶提起團體訴訟第一起訴訟，自2016年6月16日收案起，共計受理6案，歷經近5年，直今天最後一起國賠案宣判，一審審判程序均已完成。

劉姓受災戶等29名對台南市政府及工務局提國賠案，求償2.7億多元，今天上午宣判，駁回國賠及假執行聲請。李姓受災戶等人到場關心，李姓受災戶表示，案件審理時，都會到場旁聽，但超過其專業，「難道市府沒有疏失？」。另名受災戶低調，待收到判決書，得知判決理由再說。

台南地院指出，台南市政府並非本件賠償義務機關，自不負國家賠償責任。又改制前台南縣政府工務局所屬公務員在審查、核發維冠大樓的建造執照、變更設計建造執照及使用執照的過程，依現存卷證，並無任何故意、過失之不法或有怠於執行其依法所應執行職務的情形，則承受改制前台南縣政府工務局建築管理業務的工務局，也不負國家賠償責任。

劉姓受災戶等29名對台南市政府及工務局提國賠案，求償2.7億多元，今天上午宣判，駁回國賠及假執行聲請，李姓受災戶等人到場關心。記者邵心杰／攝影
劉姓受災戶等29名對台南市政府及工務局提國賠案，求償2.7億多元，今天上午宣判，駁回國賠及假執行聲請，李姓受災戶等人到場關心。記者邵心杰／攝影

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