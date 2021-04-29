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大雪山林道餵食藍腹鷴被移送 當庭寫悔過書挨罰15000元

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

雪山林道沿線鳥類資源豐富，部分賞鳥民眾為了吸引特殊鳥種靠近，以飼料、食物引誘，影響野鳥正常習性，近日有民眾在大雪山林道餵食保育類藍腹鷴，經東勢林區管理處移請保安警察第七總隊第五大隊東勢分隊調查，被判緩起訴1年，還當庭寫悔過書及罰款15000元，代價不小。

東勢林管處表示，觀賞鳥類等野生動物，請遵守「不驚嚇」、「不引誘」、「不追逐」、「不破壞」及「不捕捉」等賞鳥倫理五「不」曲，避免觸法。東勢林管處將與警方合作，不定時在大雪山林道沿線宣導及稽查。

大雪山國家森林遊樂區為「台灣十大國際級賞鳥地點」之一，不分平、假日均有許多民眾在大雪山林道沿線賞鳥，但部分賞鳥與攝影人士為了看到特殊鳥種，不顧周圍告示牌的公告，不當以飼料、食物或是播放鳥音嘗試引誘鳥類靠近、拍照，不當行為恐改變野鳥習性，影響生態。

東勢林管處表示，近日有民眾因想親近藍腹鷴，無視林道邊禁止餵食鳥類的牌示，利用饅頭碎屑吸引藍腹鷴靠近，整個過程被民眾錄影舉發，經保七警察第五大隊東勢分隊及台中地方檢察署偵辦，認定違反野生動物保育法事實明確，判處緩起訴1年，除當庭寫下悔過書，還要繳交15000元的罰金，得不償失。

東勢林管處提醒民眾，隨意餵撒飼料破壞自然環境，依「廢棄物清理法」可處1200元以上、6000元以下罰鍰；若騷擾或傷害保育類野生動物生命安全，依「野生動物保育法」，最高可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以上、50萬元以下罰金。

東勢林管處也呼籲民眾發現保育類野生動物受到騷擾、虐待或獵捕等，可向東勢林區管理處鞍馬山工作站（04-25877905、25877907）舉報。

林道邊均有禁止餵食鳥類的牌示。圖／東勢林管處提供
林道邊均有禁止餵食鳥類的牌示。圖／東勢林管處提供
大雪山林道沿線鳥類資源豐富，部分賞鳥民眾為了吸引特殊鳥種靠近，以飼料、食物引誘，影響野鳥正常習性。圖／東勢林管處提供
大雪山林道沿線鳥類資源豐富，部分賞鳥民眾為了吸引特殊鳥種靠近，以飼料、食物引誘，影響野鳥正常習性。圖／東勢林管處提供

賞鳥 雪山 警察

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