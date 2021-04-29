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能滑手機、糾正小孩鞋子穿反 她卻佯裝車禍失明想詐財

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民彭姓女子，3年前發生車禍受傷，傷勢未達視力部分失能程度，涉嫌向南山人壽等3家保險公司詐得部分失能保險金共261萬餘元，再佯稱神經受損致雙目失明，向保險公司詐得強制汽車責任保險金167萬元，經保險員跟監發現她能夠滑手機、糾正孩子鞋子穿反報請偵辦，台中地檢署今天依詐欺等罪將她起訴，並沒收犯罪所得428萬餘元。

中檢表示，彭女（40歲）以她視神經受損致雙目失明，申請完全失能保險金時，保險公司派員跟監，發覺彭女行動與常人無異，能夠滑手機、看手機、按鍵，帶孩子去醫院就診，甚至還能糾正小孩鞋子穿反，經保險犯罪防治中心向法務部調查局新竹市調查站報案，移中檢偵辦，彭女否認詐財，檢察官不採信，予以起訴。

起訴書指出，2017年8月17日下午，彭女騎機車在台中市清水區大街路與文昌街口，與嚴男所騎機車發生碰撞，致彭女受有頭部、頸部、下背部等處鈍傷，以及視力受損、頭暈噁心等傷害，彭女未達視力失能程度，佯稱她視神經受損致雙目視力減退。

彭女於2018年3月5日向台中市政府社會局申請輕度身心殘障證明，再於同年5、6月間，分別向南山人壽保險、英屬百慕達商友邦人壽保險、及英國保誠人壽保險等公司，申請部分失能保險金，詐得60萬8988元、160萬元、40萬9437元，共詐得部分失能保險金261萬8425元。

至2019年1月4日，彭女佯稱視能神經受損致雙目失明，向明台產物保險公司申請強制汽車責任保險金，致明台保險公司信以為真，支付彭女167萬元。

2019年1月8日、同月15日，彭女佯稱神經受損致雙目失明，向南山人壽、友邦、保誠人壽等3家保險公司申請完全失能保險金時，南山人壽等3家保險公司因察覺有異未給付，彭女始未得逞。經法務部調查局新竹市調查站移送偵辦。

光田綜合醫院蔡姓眼科醫師證稱，VEP視覺誘發電位檢查可以診斷出視神經損傷或視覺皮質損傷，但彭女經2次VEP檢查結果都正常。台中榮民總醫院門診病歷顯示「BCVA OD：1.2OS：1.5」，BCVA意指最佳視力，表示彭女的視力可以矯正，但彭女在看診時，無論醫師如何調整光學鏡片，她都表示看不到，醫師方開立「無法矯正」診斷證明書給彭女。

神經外科林姓醫師證稱，MRI檢查可以診斷出視神經損傷或視覺皮質損傷問題，而彭女於車禍後，經MRI檢查結果腦部沒有出血、腦瘤或中風，依彭女MRI檢查結果，不會嚴重到失明。檢察官認定彭女未因車禍，造成視力部分失能或完全失能。因此依詐欺罪起訴彭女，並沒收犯罪所得428萬餘元。

彭女車禍受傷，傷勢未達視力部分失能程度，涉嫌3家保險公司詐得部分失能保險金共261萬餘元，再佯稱神經受損致雙目失明，向保險公司詐得強制汽車責任保險金167萬元，台中地檢署今天依詐欺等罪將她起訴。圖／本報資料照
彭女車禍受傷，傷勢未達視力部分失能程度，涉嫌3家保險公司詐得部分失能保險金共261萬餘元，再佯稱神經受損致雙目失明，向保險公司詐得強制汽車責任保險金167萬元，台中地檢署今天依詐欺等罪將她起訴。圖／本報資料照

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