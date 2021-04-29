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切除子宮輸卵管致病患引發更年期障礙 婦產科醫師遭訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北市一名劉姓婦產科醫師，被控切除林姓病患子宮及輸卵管切除，造成林女提早發生更年期障礙等症狀，且術後出現輸尿管陰道瘻管併發症。台北地檢署調查後，認為劉術前未盡告知義務，且手術並非唯一治療方式，日前依過失致重傷害罪起訴劉姓醫師。

檢方調查，2004年8月20日，林姓病患因子宮肌腺症至劉姓醫師診所就診，隔年6月27日回診，檢查發現是子宮肌腺症及子宮肌瘤。同年7月26日，劉擬定「腹腔鏡輔助子宮肌瘤摘除術」手術計畫，由林女於同日簽署。

檢方查出，7月27日手術中，劉姓醫師發現林女的骨盆腔嚴重黏連，未經林女同意，也未告知林女家屬並取得同意，逕自改變手術計畫，採取腹腔鏡輔助肌瘤切除及次全子宮切除，切除4分之3子宮，僅剩子宮頸，導致林女喪失生育能力。

檢方認為，劉姓醫師應注意在手術中可能發生狀況，應於手術前充分告知及載明同意書上，由病患簽署。而未預期狀況在手術中發生，應於手術記錄中載明「告知家屬並取得同意」的文字敘述。

林姓女子當時35歲，屬於生育年齡婦女，醫師可盡量清除子宮腫瘤，手術後配合藥物控制，使病人仍保有子宮。醫師應積極為病患保存生育功能，不宜直接進行次全子宮切除。

檢方追查，2014年7月14日，林女又去劉診所就診，主訴卵巢腫瘤。經診斷為「右側卵巢巧克力囊腫併子宮肌瘤」，18日由林女配偶簽署同意書後，就以達文西手術摘除雙側卵巢及輸卵管。事後，林女發生提早更年期障礙及身體不適等症狀就醫，始報警提告。

檢方指出，可視情況採取藥物治療，手術切除非唯一方式，且應注意針對卵巢膿瘍的治療方式，可採取膿瘍清除合併骨盆腔引流管置放及經靜脈抗生素治療。

此外，醫師應向病患及家屬告知摘除後，會有自律神經系統失調、情緒不穩、容易憂鬱等症狀。且當時並非由意識清醒的林女簽署手術同意書，也沒記載可能引起更年期障礙相關後遺症。檢方認為，劉姓醫師涉犯過失致重傷害罪嫌，日前依法提起公訴。

台北地檢署。本報資料照片
台北地檢署。本報資料照片

子宮 手術 醫師

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