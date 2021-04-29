防拋飛事故 交部擬修法：大客車駕駛未繫安全帶加重罰

蘇花公路遊覽車事故造成6死、39傷，部分乘客遭拋出車外，也讓遊覽車繫安全帶話題再度受到各界關注。多名立委今也在立院交委會提案修法，要求增訂4歲以上乘客未依規定繫安全帶的罰則。交通部表示，已研修「道路交通管理處罰條例」第31條，增訂4歲以上乘客搭乘大型車未繫安全帶處罰規定；此外，也會加重營業大客車駕駛人未繫安全帶的罰鍰額度，從現行的1500元，提高至2000元。

根據現行道交條例相關規定，大客車駕駛旁的座位、前後車門及安全門後第一排座位，及最後一排正中間座位等，需強制繫安全帶，否則一般道路可處1500元罰鍰，高、快速道路處3000至6000元罰鍰。

不過近年來遊覽車事故頻傳，也讓遊覽車繫安全帶話題再度受到討論。立委楊瓊瓔提案修法，強調大客車乘客強制繫安全帶有其必要性。楊瓊瓔表示，大客車是目前道路上運載量最高且最重要的公共運輸載具之一，但若當大客車不幸發生重大事故時，所造成的傷亡人數相較其他車種來的多，甚至還有部分後座乘客未繫安全帶，因而遭拋飛至重傷死亡之事。

立委邱臣遠則說，108年所發生之重大車禍事故，其駕駛及乘客未繫有安全帶之死亡率是繫妥安全帶者的21.41倍，顯示修法有其必要性，並建議增訂客車經營業者應提供兒童座椅租用服務。

對此，交通部表示，已研修「道路交通管理處罰條例」第31條，增訂4歲以上乘客搭乘大型車未繫安全帶處罰規定，汽車行駛於高速公路或快速公路違反前項規定者，或大客車及大貨車四歲以上乘客未依規定繫安全帶者，處駕駛人3000元至6000元，不過營業大客車、計程車或租賃車輛代 駕駛人已盡告知義務，乘客仍未繫安全帶時，將處罰該乘客。

交通部也說，考量駕駛人若自己都沒有繫好安全帶，要如何保護乘客安全，因此針對營業大客車駕駛人行駛一般道路未繫安全帶採加重罰，罰鍰額度將從現行的1500元提高至2千元。

至於兒童座椅租借服務的部分，交通部表示，考量業者的配套問題，這部分還需要再研議。