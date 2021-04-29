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招待選民吃餐會？張晉婷丟了議員寶座 賄選今逆轉無罪

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

前新北市議員張晉婷被控2014年選舉期間，由競選總部幹部招待選民免費吃餐會，張再出席拜票請求支持。民事部分，張晉婷已被判當選無效確定，也已經被解職；刑事部分，一、二審依違反選舉罷免法判4年半徒刑，但最高法院撤銷發回更審，台灣高等法院今逆轉改判張晉婷無罪，檢方可上訴。

張晉婷被控2014年底參加議員選舉期間，她的競選總部主任、執行長、秘書以座談會、幹部會議等名義，花40萬元開80桌賄賂招待選民吃海鮮，為避免追查，餐費先由幹部墊付，之後再依實際支出報帳請款；張晉婷也在餐宴中向選民拜票，檢方依法起訴。

民事部分，新北地方法院一審認定張晉婷知情，明顯違反選罷法而判檔選無效，高院二審駁回上訴確定，張晉婷喪失議員資格，由次高得票者遞補上位。

刑事部分，新北地院一審判張晉婷4年6月徒刑，褫奪公權3年，高院二審駁回上訴，仍判刑4年6月，但被最高法院撤銷發回更審。

高院更一審認為，雖然競選幹部有替張晉婷辦免費賄選餐會，張也有逐桌拜票，餐費也確實從競選經費中撥付，但張晉婷對幹部十分信任，由報帳過程中來看，沒有證據顯示張晉婷審核或知情，甚至幹部也曾向張指出，經費是個人支付，無需由張支出。

再者，從張晉婷行程表來看，只有記載檢方起訴書中的一場餐會，並非每場次都有記載，張在餐會上也只有點頭、握手，和一般拜票方式無異，難以認定張知道餐費是來自於自己的競選經費，或指示辦賄選餐會，改判無罪。

張晉婷。圖／翻攝自新北市議會網站
張晉婷。圖／翻攝自新北市議會網站

拜票 賄選

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