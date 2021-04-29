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舊中央黨部大樓案 黨產會追徵近11.4億元下月宣判

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

行政院黨產會認定國民黨「前中央黨部」從借用、租用到承購自始至終都「於法不合」，因此向國民黨追徵出售不當黨產價額近11.4億元。國民黨不服提告，台北高等行政法院今上午言詞辯論終結，訂5月27日上午10點30分宣判。

黨產會去年認為國民黨於2006年以16億6000萬元出售土地予第三人張榮發基金會，扣除交易時國民黨繳納的土地增值稅1億餘元及取得土地對價的3億多元，應就土地財產變型後價金向國民黨追徵近11.4億元。

國民黨不服聲請停止執行獲准，另提起撤銷訴訟。委任律師張少騰主張，黨產會處分理由並非黨產條例中違反實質法治國原則的要件而取得財產，且是否違反國有財產法，應由財政部國有財產署表示意見，而非由黨產會認定。

黨產會律師表示，國民黨從借用、租用到承購自始至終都違反國有財產法。依黨產條例第4條第4項規定，不當取得財產是指政黨以違反政黨本質或其他悖於民主法治原則之方式，使自己或其附隨組織取得之財產。再依第6條第3項規定，向政黨追徵其價額。

受命法官李君豪自行計算與黨產會原處分有50元追徵金額計算落差。對此，審判長程怡怡今與兩造確認原處分金額是11億3973萬6元，扣掉50元之後是11億3972萬9956元，訴訟標的是後者金額。兩造都沒意見。全案辯論終結。

行政院黨產會認定國民黨「前中央黨部」從借用、租用到承購自始至終都「於法不合」，因此向國民黨追徵出售不當黨產價額近11.4億元。國民黨不服提告，台北高等行政法院今上午言詞辯論終結。圖／本報資料照
行政院黨產會認定國民黨「前中央黨部」從借用、租用到承購自始至終都「於法不合」，因此向國民黨追徵出售不當黨產價額近11.4億元。國民黨不服提告，台北高等行政法院今上午言詞辯論終結。圖／本報資料照

黨產會 國民黨 律師

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