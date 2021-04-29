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中資化身群狼啃噬台灣科技業 在台設研發中心挖角人才

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

為了挖角台灣高科技人才，中國北京一間科技公司，以高薪利誘台灣籍的許姓男子，擔任在台負責人、負責在台設立研發中心，並陸續延攬數十名台灣晶片研發人才到「台皮中骨」的公司上班，涉嫌違反兩岸人民關係條例，新竹地檢署昨天與新北市調處前往搜索，並帶回多人偵訊。

據了解，這間母公司位於北京的科技公司，主要開發大數據晶片及固態硬碟（SSD）驅動晶片設計，但在開發技術上能力卻不足，因此看準台灣在晶片方面的設計技術、人才，一直想挖角台灣的工程師為他們效勞，卻因兩岸人民關係條例限制，而無法直接在台灣設立分公司。

但為了躲避台灣法規限制，中資竟玩起「群狼作戰策略」，找來同樣有中資背景的會計師事務所及人力資源公司，再以台灣籍許姓男子掛名經營，讓中資可以在台灣公司的掩護之下大搖大擺入台經營，更從代辦業務、稅務、獵頭一把抓，形成一條龍的挖角產業鏈。

北京這間科技公司在台營運模式，採用全線上隔海遙控，挖角來的數十名台灣高科技人才，平時都待在台灣的研發中心，並且與對岸的研發人員透過微信聯繫，並且將設計成果直接利用網路傳回位於北京的總公司，導致台灣高科技技術外流，嚴重威脅產業發展。

新竹地檢署檢察官昨天指揮法務部調查局新北市調查處，前往 4 處地點搜查，並傳喚犯罪嫌疑人及證人共 20 餘人到案，查扣薪資存摺、員工雇用合約書、保密合約書、錄取通知、員工名冊、手機及筆電等證據。

經專案小組檢察官共 6 人漏夜偵訊後，認為被告其中2名被告許姓男子及吳姓男子犯罪嫌疑重大，訊後分別諭知以新台幣10萬元及3萬元交保。

新竹地檢署。圖／本報系資料照片
新竹地檢署。圖／本報系資料照片

北京 中資 科技業

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