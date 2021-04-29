湯景華縱火把人當「甕窯雞」燒死6命判死 法院理由出爐！

男子湯景華7年前在半夜縱火燒死6人，一、二審和更一審三度判他死刑，但最高法院仍撤銷發回更審。台灣高等法院更二審今撤銷判決，仍依殺人罪判湯死刑，褫奪公權終身，可上訴。

高院更二審指出，依照湯景華的犯案動機、犯前多次勘查現場，還移動監視器錄影鏡頭、用東西遮臉，可見思慮周全，沒有衝動、混亂或失能情形；根據亞東醫院精神鑑定，認為湯有完全刑事責任能力，沒有幻聽、幻覺，或偏離現實的思考，故不適用刑法第19條減刑。

更二審認為，參酌專家心理鑑定結果，無法判斷湯景華有「矯正教化或再社會化」的可能性；反觀他的個人特質，可預見有自我控制能力失控的風險。

高院指出，湯景華只因官司結果不如意，就放火燒機車報復，且可預見火勢會延燒住宅，他的犯罪手法殘酷、泯滅天良，符合兩公約「情節最重大之罪」，若只判無期徒刑，顯然不符湯的惡性比例，因此有使湯和社會永久隔離的必要，判死刑。

湯景華（54歲）2014年和「小涼哥」餐廳老闆口角，翁姓顧客見狀出面勸架，卻「公親變事主」被湯提告，法官判湯敗訴。湯懷恨在心，2016年3月23日凌晨2點多，湯拿伸縮拖把柄將路邊監視器鏡頭上調，3時10分去點燃放置在機車上、已浸潤汽油的報紙，引火後離開。火勢延燒快速，害翁的6名親人被活活燒死，包括14歲的堂妹，翁則因當兵不在家，躲過一劫。

檢方事後求處死刑，一、二審也都判湯死刑，但最高法院以未對湯進行精神鑑定，首度發回更審；高院更一審囑託亞東醫院替湯行精神鑑定，鑑定顯示湯只是「情緒反應與情緒困擾」，非嚴重憂鬱症，三度判死刑。