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台南維冠倒塌29戶受災戶求償2.7億再敗訴 3國賠全敗訴

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南永康維冠大樓2016年因南台大地震倒塌，造成115人死亡，劉姓受災戶等29名對台南市政府、工務局提國家賠償案，求償2.7億多元，台南地院審理時，對維冠建案是否適用1984年的建築法第13條相關規範，攸關當年公務員是否扛責，函詢內政部釋疑，台南地院今天上午11時宣判，再判敗訴，迄今3件國賠統統敗訴。

台南永康維冠大樓2016年因南台大地震倒塌，造成115人死亡，建商林明輝等5人被認定偷工減料，各依業務過失致死罪判5年徒刑，均已入監服刑。罹難者家屬及受災戶154人透過消基會提起團體訴訟求償35億多元，歷經3年半的訴訟，台南地院去年1月宣判，判林明輝等5人及大合公司損害賠償4億多元及懲罰性賠償2億9千多萬元，合計7億多元。

另案發後法律扶助基金會當下立即成立律師團，提起刑事附帶民事賠償，建商林明輝等5人各依業務過失致死罪被判5年定讞後，台南地院去年8月民事判決，林明輝等人判賠4.5億多元。

除此之外，維冠受災戶認台南市政府、工務局等單位在使用執照審查程序怠於職務等理由，分別對市府、工務局及燦坤等提起3件國家賠償案。

第1件國賠案，劉姓夫妻因長子及孫子3人傷重不治，劉姓夫妻認台南市府工務局在使用執照審查程序等怠於職務，對工務局求償2716萬元，去年12月台南地院認本案使用執照審查並無不法，駁回。

第2件國賠案，謝姓受災戶等6人對市府和燦坤求償2345萬元，台南地院認謝等人雖曾先以書面向工務局請求國家賠償，工務局2017年6月13日拒賠，謝等人未於6個月內提起訴訟，遲至2018年12月6日才追加工務局為被告，逾期超出時效，今年4月6日被駁回。

第三件國賠案，劉姓受災戶等29人對工務局及市府提國家賠償，求償2.7億元，院方對維冠建案是否適用1984年的建築法第13條相關規範函詢內政部。

台南維冠大樓原地重建，2018年開工，災戶預計今年入住，新樓名為「出雲居」，諧音台語「出運」了，象徵將原地重新站起。圖／本報資料照
台南維冠大樓原地重建，2018年開工，災戶預計今年入住，新樓名為「出雲居」，諧音台語「出運」了，象徵將原地重新站起。圖／本報資料照

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