中崙派出所遭砸電腦 市議會要求市警局專案報告
黑衣人闖入北市松山分局中崙派出所砸電腦畫面被刪，台北地檢署已分偵字案調查，北市議會警政衛生委員會也要求市警局上午針對0416松山分局執法爭議事件真相，至議會進行專案報告。
正、副所長許書桓及顏敏森兩人到場，議員詢問14日凌晨案發後，有沒有向當天的值星官、勤務中心報告黑衣人事件，副所長顏敏森是當天的值日官，他表示沒有呈報值勤的副分局長。
許書桓被問到上班日得知這件事，有沒有當下馬上報分局長，許書桓說沒有。至於4月25日錄影帶已經還原，為什麼沒有第一時間向社會大眾公布？陳嘉昌說因要做後續調查，且案件已經移送地檢署，且檢察官已經在偵查。
議員詢問許書桓，事後他有請所長到他辦公室，這是否是有關說，有壓力？許書桓說，沒有任何關說。到現在沒有黑幫、高階警官、沒有接到任何施壓，絕對沒有這回事。
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