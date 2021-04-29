松山分局縱放黑衣人還滅證 徐國勇怒：絕讓它水落石出

台北市松山分局中崙派出所遭黑衣人闖入滋事，前派出所長、副所長被依煙滅證據等法辦，松山分局長林志誠被拔官，北市警局長陳嘉昌也自請處分，內政部長徐國勇今天受訪時表示，這件事情一定要讓它水落石出，給人民交代，所以他先讓分局長調職，請警政署督察室和政風單位繼續調查。

徐國勇今天上午到台南鄭成功開台360周年中樞祭典擔任主祭官，他表示，松山分局長因為對於所長所說的沒有積極查證，完全相信所長說法，開了兩次記者會，結果與錄影帶顯現的事實不相符合，要負督導不周的責任。他第一時間確認所說的和錄影帶不一樣就立即調查，接下來會請警政署督察室和相關政風單位繼續調查，這件事情一定要水落石出，給人民一個交代。

徐國勇說，對於局長自行處分這部分，會交由台北市政府和警政署做相關建議再來核處，目前警政署還沒向他做相關建議。不過，錄影帶的還原是由台北市警察局完成，可見鑑識單位、偵查大隊極中立，不會是同為警察就還原不出來，現在送交檢察官司法調查。

該事件重創警界士氣，徐國勇今表達對全國警察的感謝，他表示，其他廣大警察很努力從事治安工作的辛苦，最近他也跟警察同仁講，「維護治安仍然是我們神聖的責任，身為警察就是要把治安維護好」，他今天一到台南也向台南市警察局長方仰寧提到這點，「不要因為這件事影響同仁士氣」，所以松山分局長先調職，請督察室和政風單位繼續調查事實。