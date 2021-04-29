電商「OB嚴選」逃稅2700萬 女董座王蘭芳捐款獲判緩刑

女裝電商品牌「OB嚴選」母公司橘熊科技被控逃漏營業稅2700萬元，董事長王蘭芳等依商業會計法、稅捐稽徵法起訴；台北地方法院審理，王蘭芳認罪，合議庭今天判她有期徒刑5月，緩刑2年。

王蘭芳開庭同意捐款換緩刑，與法官討論捐款事宜，合議庭宣告王蘭芳的緩刑條件包括她應以個人名義捐款80萬元給公庫、以法人名義捐款150萬元給公庫；同案3名被告也捐款公庫後，獲緩刑宣告。本案可上訴。

法院審理時，橘熊科技發聲明說，對於消費者因此觀感不佳，表達歉意，稱王蘭芳將負起全責，就本案認罪，尊重司法判決，聲明還說，公司已請會計師事務所進行帳務與稅務服務，會善盡企業的社會責任。

橘熊科技因多數商品自大陸進口，無法取得發票核帳，被控自2011年起至2017年向8家虛設行號廠商購買假發票。

檢方調查認定，橘熊科技2011年至2014年共逃漏稅1400多萬元，2016年、2017年兩年度則逃漏稅1300多萬元，6年多共計逃稅2700多萬元。