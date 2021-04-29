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湯景華縱火燒死6人 更二審今第四度判死！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

男子湯景華7年前在半夜縱火燒死6人，一、二審和更一審三度判他死刑，但最高法院仍撤銷發回更審。台灣高等法院更二審今撤銷原判決，仍判湯死刑，褫奪公權終身，可上訴。

湯景華（54歲）2014年和「小涼哥」餐廳老闆口角，翁姓顧客見狀出面勸架，卻「公親變事主」被湯提告，法官判湯敗訴。湯懷恨在心，2016年3月23日凌晨2點多，湯拿伸縮拖把柄將路邊監視器鏡頭上調，3時10分去點燃放置在機車上、已浸潤汽油的報紙，引火後離開。火勢延燒快速，害翁的6名親人被活活燒死，包括14歲的堂妹，翁則因當兵不在家，躲過一劫。

檢方事後求處死刑，一、二審也都判湯死刑，但最高法院以未對湯進行精神鑑定，首度發回更審；高院更一審囑託亞東醫院替湯行精神鑑定，鑑定顯示湯只是「情緒反應與情緒困擾」，非嚴重憂鬱症，三度判死刑。

最高法院去年3月認為湯景華始終否認犯罪，但依更一審判決認定起火點只有一處，湯景華沒有拿報紙沾染汽油或潑灑，也沒有直接對住宅放火，而火勢從住宅外部向內部延燒，是否和目擊證人所稱騎樓電表爆炸有關，原審沒有查證清楚，理由不備，再度發回更審。

高院更二審言詞辯論時，湯否認遭控犯行，推說「我忘記之前的陳述了」，連買汽油的過程都不承認；湯還聲稱，他在精神萎靡下接受警詢，警察一直叫他認罪，期間還有高官勸說「放火罪不會太重」，要他認一認。湯也指警察不讓他服用精神科的藥物，檢察官訊問時，警察就坐在後面，「心理壓力大」。

湯景華。聯合報系資料照片
湯景華。聯合報系資料照片

死刑 警察 憂鬱症

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