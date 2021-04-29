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前立委朱高正兒子黑夜醉臥道路被輾斃 司機依未注意判8個月

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

前立委朱高正之子朱仰丘去年酒醉在環河路外側車道上睡著，遭開車路過的駕駛易柏宇輾壓，送醫不治，檢方相驗調查認為，易未注意車前狀況，依過失致死罪起訴，台北地方法院審理，今天判易柏宇有期徒刑8月，可上訴。

檢方調查，2020年1月13日深夜，朱仰丘酒後搭乘計程車，當時車輛行經新北市新店區環河路外側車道、接近中正路口時，朱向司機要求要下車，司機告誡路段危險，朱仰丘不聽，自行跳車，並臥倒在車道上睡覺。

當晚10時58分，易柏宇駕車載著女性友人行經現場，沒注意到朱仰丘，直接輾壓過去，易肇事後報警，人則停留在原地等待警方前來處理，朱仰丘事後送醫急救，宣告不治，檢警立案追查事故刑責。

檢察官勘驗計程車的行車紀錄器、傳喚司機作證，認為車禍雖發生於深夜，但車道上光線充足，易柏宇有應注意而未注意的過失，依過失致死罪起訴。

法院開庭審理，易柏宇否認犯罪，表示賠償朱的家屬200萬元強制險，願意再賠30萬元等，不過，易柏宇出價與對方索賠金差距過大，雙方調解破局。

易柏宇的委任律師則辯護說，出事後易心裡充滿陰影，已去醫院身心科看診，案發前朱仰丘整個身體趴在快速道路上，酒測值達每公升1.6毫克，無法防範，不能苛責易應行注意義務，易不涉刑責。

前立委朱高正的兒子醉到車道被輾過後傷重不治。圖為前立委朱高正。 圖／聯合報系資料照片
前立委朱高正的兒子醉到車道被輾過後傷重不治。圖為前立委朱高正。 圖／聯合報系資料照片

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車道 計程車

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