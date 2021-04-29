三軍總醫院北投分院前小組長 A走142萬急診櫃檯現金

三軍總醫院北投分院前病例掛批小組長蔡姓男子，登入電腦系統竄改資料，拿走病患、家屬繳納的現金，放進自己荷包作為資金周轉金，1年多來共計更改190筆繳款資料，拿走急診櫃檯內現金142萬餘元。士林地方法院依照貪汙治罪條例竊有公有財產罪，判處5年2月徒刑，褫奪公權3年，可上訴。

蔡男在三軍總醫院北投分院服務，2014年8月起轉服士官初任下士，負責管理病歷室、門診室及急診室的掛號批價、退費、辦理入住院手續、申請病歷之收費作業，以及值班、總機人員調度等業務，屬國家所屬機關公務員。

判決指出，蔡男在2017年8月至2019年5月間，利用在急診室掛號櫃檯機會，操作電腦登錄院內系統，更改病患或家屬已經繳納費用明細，將資料改為無力繳款、系統當機等原因辦理退費，同時把欠款登記為「記帳」類別，避免當日報表列出退費的繳費記錄。

經調查，蔡男在22個月中，以此手法拿走急診櫃檯的現金共計142萬元1679元，直到2019年4月底有名病患家屬要繳費時，電腦系統顯示積欠2月6千多元餐費，家屬稱早在3月繳款，行政人員發現是蔡男登記為退費，回到上級並查到8筆退費資料。

全案曝光後，院內資訊人員清查電腦系統，發現22個月來，還有高達182筆遭蔡男登記為退費的資料，交由監察官行政調查。

三總北投分院監察官證稱，初步匡列8筆資料，蔡男稱是住院人員退費，他先記錄在某處，但直到全數清查電腦系統，調查蔡男帳號把退費轉為記帳等紀錄，發現182筆資料有異，蔡男才承認有違規，進行行政處罰，並依照國防部行懲辨刑原則，貪汙部分移送憲兵隊。現任掛批小組長也證稱，是行政人員發現蔡男有異常退費，且有根據合理懷疑犯案，才報告上級。