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共諜案無罪 陳玉珍：樂見公正判決 不要看到黑影就開槍

聯合報 / 記者周志豪陳熙文／台北即時報導

新黨青年軍王炳忠、台北市議員侯漢廷等人遭控違國安法，以共資在台發展共諜組織案，台北地院昨宣判無罪。新黨肯定法院無懼當道獨立審判。國民黨革實院院長羅志強也認為這是遲來的公道。

新黨批評，民進黨在野時以民主進步的口號攫取政權，執政後卻以獨裁尊政的方式整肅異己，誅連無辜，炮製的國安法根本是刑法一百條「有罪推定」版，比原本刑法一百條更昧理誅心、遺禍國人。新黨呼籲檢察官勿再提起上訴

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，王炳忠等人遭起訴，政治鑿斧痕跡深刻，但民主國家中，政府不該動輒以中共同路人等指控打壓異己，以行政力量影響或暗示特定人犯罪，侵犯人權自由；王等人此次獲判無罪，對全民都是一堂民主教育課。

國民黨立院黨團副書記長陳玉珍也表示，樂見法院公正判決，也呼籲政府部分機關，不要看到黑影就開槍，動輒用刑事司法手段要入人於罪，企圖箝制人民的言論與思想自由，侵蝕我國民主法治的基本人權底線。

國民黨立委葉毓蘭也聲援，台灣民主可貴就在於容許多元意見，但這段日子以來，不管是國安法或社維法所起訴或提告對象多流於當權者主觀認定，缺乏客觀證據，中國創投行政總裁向心夫婦與王炳忠案都是如此，侵蝕台灣民主法治。

民眾黨立委高虹安表示，歷年來大陸派遣間諜、情報人員到我國蒐集情報，對台滲透相當嚴重，所以這幾年才會有國安五法相關立法；但政府也不要形塑好像匪諜就在你身邊的氛圍，這種倒退回去戒嚴時期情況，絕不是民主法治台灣樂見。

高虹安說，個案當然交由司法機關來處理，但若有一些無辜或罪不至處刑的情形，也希望司法可以盡快還給他們清白。

新黨青年軍王炳忠（左）、林明正（右）等人涉犯國家安全法案件，台北地院昨天判決五名被告都無罪。台北地檢署表示，一定會上訴。中央社
新黨青年軍王炳忠（左）、林明正（右）等人涉犯國家安全法案件，台北地院昨天判決五名被告都無罪。台北地檢署表示，一定會上訴。中央社

國安法 新黨 國民黨 共諜 侯漢廷 王炳忠 陳玉珍

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