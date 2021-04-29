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拿掃把攻擊持塑膠椅抵擋的她 他竟辯正當防衛判賠10萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

許婦不堪樓上張男住處發出噪音，持塑膠椅上樓理論，遭張男持掃把打傷，二審依傷害罪將張男判處拘役50日確定，得易科罰金；許婦請求損害賠償，張男辯稱本於正當防衛、緊急避難所為，台中高分院認許婦持塑膠椅對張男不致構成危險之虞，與正當防衛構成要件不符，判決張男給付許婦新台幣10萬200元。不得上訴。

許婦指出，她與張男為同棟大樓上下層住戶，雙方常因噪音問題發生嫌隙，2018年10月21日晚間，因不堪住於6樓的張男住處所發出噪音干擾，持塑膠椅前往6樓張的住處理論，並敲打張住處大門，張竟持木棍毆打她，她雖以塑膠椅抵擋並往5樓住處閃避，仍不敵張持續攻擊，致右肩、右前臂、右手挫瘀傷等傷害，因而支出醫療費200元，她受傷後，身心受創嚴重，請求精神慰撫金50萬。

張男辯稱是許婦先持塑膠椅至他住處敲打鐵門，影響居住安寧，他雖持小掃把出門，僅與她發生爭執，並未毆打她，既未追下樓，亦非持木棍。並辯稱本於正當防衛、緊急避難所為的自助行為，依法得免除賠償，即便他仍需賠償，惟許婦持塑膠椅挑釁於先，應有過失相抵適用，所為請求自不無理由。

台中高分院合議庭以許婦受傷害均為表皮傷的挫瘀傷，並無傷及骨頭，顯見張男應係持掃把而非持木棍毆打她，否則許婦所受傷痕當非僅表皮傷之挫瘀傷而已，恐致生更嚴重的傷害。

合議庭對張男抗辯是正當防衛、緊急避難自助行為，法官以許婦持塑膠椅敲打張住處大門，張聞聲後始持掃把出門，認許婦持塑膠椅對張男不致構成危險之虞，且張未舉證證明生命、身體、自由或財產上有何急迫之危險存在，與民法正當防衛、緊急避難要件不符。

法官審酌雙方的身分、地位、經濟能力、許婦傷勢及治療情形等情狀，認許婦請求賠償精神慰撫金，應以10萬元為適當，加上醫療費200元，遂判決張男給付許婦新台幣10萬200元。

許婦不堪樓上張男住處發出噪音，持塑膠椅上樓理論，遭張男持掃把打傷，許婦請求損害賠償，張男辯稱本於正當防衛、緊急避難所為，台中高分院認許婦持塑膠椅對張男不致構成危險之虞，與正當防衛構成要件不符，判決張男給付許婦新台幣10萬200元。圖／本報資料照
許婦不堪樓上張男住處發出噪音，持塑膠椅上樓理論，遭張男持掃把打傷，許婦請求損害賠償，張男辯稱本於正當防衛、緊急避難所為，台中高分院認許婦持塑膠椅對張男不致構成危險之虞，與正當防衛構成要件不符，判決張男給付許婦新台幣10萬200元。圖／本報資料照

噪音 傷害罪

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