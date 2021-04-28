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報復前女友 冒用她名義向必勝客、拿坡里訂餐吃上官司

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市施姓男子冒用前女友身分，上網申辦身分證遺失，還以前女友名義，接連2天分向必勝客、拿坡里訂購3283元、2266元餐點。基隆地院審理時，施男否認犯行，法官未採信，並依違反個人資料保護法3罪各判刑3月，應執行6月徒刑，如易科罰金以1千元折算1日。全案可上訴。

判決指出，施行男子與朱女交往約7年，2017年8月間分手。施男在2019年6月12日上網連結內政部戶政司全球資訊網，以軍用手機申請gmail後，冒用朱女名義掛失國民身分證，讓不知情的基隆市戶政單位受理申辦。

2019年9月17日上午8點多，施男上網到必勝客披薩店網站，以朱女名義訂購3283元餐點，訂購人填寫朱女姓名、朱女電話號碼及先前租屋處地址。隔天上午8點多又以相同手法，上拿坡里披薩店網站訂購2266元餐點。

朱女說，2019年7月26日下午接到戶政所的電話，問她身分證遺失後是否有找到？她的身分證一直在身上，沒有遺失，前往戶政事務所查詢才知道有人冒用她掛失身分證，懷疑是施男所為。

2019年9月17日上午朱女在公司接到必勝客簡訊通知，收到她3283元的訂單，但她沒有訂購餐點。隔天上午在公司又接到拿坡里簡訊通知，收到她2266元訂單，也非她訂購，還好都及時告知店家取消訂單。

施男否認非法利用朱女個人資料偽造文書，服役期間在公務上不會用到涉案軍用電話，也不知道這支電話存在，更沒有用這支手機申請案gmail信箱，辯稱3件事都有發生，但都不是他做的。

涉案軍用手機保管人是康姓軍官證稱，涉案手機在2019年1月1日到9月1日由他保管，當時在陸軍裝申旅服役。當年農曆年前手機曾遺失，沒有找回來，4、5個月後手機跟門號都重新申辦。

法院查出，施男2018年5月1日到2019年6月27日，與康在同一裝甲旅任職，有公務往來，對康公務手機保管情形知之甚詳。同旅中除了施男，並無他人有持這支電話申請gmail信箱，冒用朱女個人資料能力與動機。

法院審酌施男與朱女分手後，曾冒用王男個人資料申設Instagram帳號誹謗王男，經法院判刑2月，並宣告緩刑2年確定，更加可認施男在本案有行使偽造準私文書犯行動機。

法院指施男辯詞都是臨訟、卸責之詞，無足採信。本案事證明確，認定施男犯行，依法判刑。

施男冒用前女友身分申辦身分證遺失，還以前女友名義向必勝客、拿坡里訂購高額餐點。基隆地院依違反個人資料保護法3罪，判施應執行6月徒刑。記者邱瑞杰／攝影
施男冒用前女友身分申辦身分證遺失，還以前女友名義向必勝客、拿坡里訂購高額餐點。基隆地院依違反個人資料保護法3罪，判施應執行6月徒刑。記者邱瑞杰／攝影

身分證 基隆

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