要員工不上班又解雇 法院判公司給資遣費
高雄某珠寶公司去年2月受疫情影響，要求員工該月只要在10日至13日上班，郭姓員工照做，卻被以曠職理由終止勞動契約，郭女提告，要求公司給付該月工資、資遣費及特休假未休薪資共計14萬1200元，法院審理後認為郭女依公司指示出缺勤，判郭女勝訴，可上訴。
郭女提告指出，他自民國100年起在該公司擔任珠寶銷售員，勞保投保薪資為每月2萬4千元，去年公司受新冠肺炎疫情影響無法營運，積欠她2月份工資與特休假未休共16.5天的薪資，她要求公司給付共計14萬1200元，並開立非自願離職證明書。
珠寶公司則提出打卡紀錄辯稱，郭女2月僅在10、11、12、13、24日上班，其餘時間均未打卡或向管理主管報到也未請假，根據勞基法規定，曠工3日或一個月曠工達6日，視為自動離職，因此公司同月26日通知郭女終止勞動契約，即使郭女要求給付2月份薪資，但因郭女僅上班5天，應按上班實際天數給付。
法院參考該公司業務總監在通訊軟體LINE公司群組上的公告，業務總監於2月4日表示，「因應新冠肺炎疫情的休假日至9日、10日恢復正常上班」，9日也提醒「因2月份上班時間不一定，上、下班不用打卡，找當組主管報到即可」，10日有員工詢問隔天是否上班，該業務總監則回覆會再宣布。
法院根據公司LINE上的訊息確認，該公司受疫情影響，已告知員工上班時間不一定，不用打卡，是否上班需等公司通知，且對話記錄也可證明該公司僅要求員工2月10、11、12、13日上班，所以公司辯稱郭女無正當理由曠工因而終止勞務契約，屬沒有根據。
因郭女曾在與公司的勞資爭議調解時請求公司給付2月份薪資，證明郭女已依法中止勞動契約，符合勞基法非自願離職要件，加上郭女與該珠寶公司的勞務契約是約定月薪非日薪，法院認定，郭女請求公司給付的14萬1200元及開立非自願離職證明書，均為有理由，予以准許。
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