刺探蔡英文不公開行程 前隨扈、警衛官變共諜二審判刑

曾任前總統蔣經國、李登輝隨扈的男子孫翰方退役後，替大陸發展組織，透過任職總統府特勤中心的外甥王文彥蒐集蔡英文總統不公開行程和秘密資訊；台灣高等法院今依違反國安法判孫年4月徒刑、王1年10月徒刑，可上訴。

孫翰方退役後到大陸某律師事務所工作，因緣際會認識大陸方姓情報人員，他2004年6月開始貪圖私利，和大陸廣東外聯辦合作牟利，更替陸方發展組織、吸收台灣現役軍人。

王文彥是孫翰方的外甥，曾任前總統陳水扁警衛大隊警衛官、前總統馬英九侍衛室警衛官，蔡英文總統期間擔任憲兵指揮部警衛大隊警衛官。

孫翰方2018年要求王文彥刺探蔡英文私下接見美國、日本議員等不公開行程資料，也要求王蒐集永和警衛室、大安警衛組等輪值主管姓名、電話、特勤中心、總統府侍衛室值班表，再將資料轉交給方。

一審依國安法判孫3年4月、王1年10月徒刑，並審酌王坦承犯行且遭停役，宣告緩刑5年，須付公庫10萬元，提供240小時義務勞務。

案經上訴，高院認為，孫翰方退役後罔顧國家栽培和照顧，背叛國家的舉止嚴重危害國家安全，審酌他犯案時間不短，所獲利益甚鉅，一審判3年4月徒刑無違誤，駁回上訴。

另王文彥部分，高院認為，王案發時是職業軍人，更擔任總統警衛官，應深知國家元首安全關乎政局穩定，且兩岸局勢緊張，卻無視國家重大利益，多次接受免費家庭旅遊招待，枉顧軍人節操。