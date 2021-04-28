康友炒股董座、股市作手交保 高院駁回檢方抗告確定

檢調偵辦康友-KY前董事長黃文烈掏空案，查出被通緝的印尼籍大陸人士、廈門奔馬實業公司代表人王命亮透過作手鄭光育、康友董事長陳民郎炒股，獲利逾千萬，台北地檢署搜索約談鄭、陳，向法院聲請羈押禁見，台北地方法院裁定陳民郎30萬元交保、鄭光育15萬元交保；檢方不服抗告，台灣高等法院今駁回抗告確定。

檢調蒐證，黃文烈、王命亮、鄭光育透過人頭帳戶炒作康友股價，從每股372元拉抬至538元，涉犯證交法罪，兵分11路搜索、約談7人；檢調調查，陳民郎名下雖沒有下單康友股票，卻有彭姓、江姓2個證券帳戶，疑透過陳民郎名下網路IP帳號下單，陳民郎因而被懷疑透過人頭下單炒股。

據調查，王命亮、黃文烈等人分別透過鄭光育及鄭的同夥，利用人頭戶下單，再透過黃文烈姪子陳柏榮的帳戶調派炒股資金，拉抬股價，2018年9月至10月間，短短1個多月將股價從372元炒至538元，獲利至少一千萬。

檢方向法院聲請羈押禁見鄭光育、陳民郎，但台北地院裁定陳民郎30萬元交保、鄭光育15萬元交保，認為兩人犯罪嫌疑重大，且和黃文烈等人有串證之虞，即使兩人否認犯行，但鄭、陳非操縱股價的核心人物，供述幾乎全然相反，相互間不利對方，因此兩人串證可能性減低，一定的強制處分足以拘束兩人勾串證言，因此裁定交保。

檢方抗告認為，案件還有其他共犯未到案，鄭、陳兩人有相當理由勾串共犯或證人之虞，且兩人所犯最輕本刑7年以上有期徒刑之罪，獲利數千萬元，有羈押必要。

高院認為，依照現有證據，鄭、陳兩人犯罪證據明確，已足以起訴，沒有一定羈押不可的理由，且檢察官所指不法所得高達14億元，也非乃鄭、陳取得。

另一審已裁定鄭、陳限制出境、出海8月，足以確保兩人不會逃匿，也就避免串證部分，附加兩人於本案判決確定前，禁止與家人或因工作發生關聯以外之人為任何聯繫的條件事項。