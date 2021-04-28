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康友董事長陳民郎涉炒股獲交保 高院駁回抗告

中央社 / 台北28日電

康友現任董座陳民郎。聯合報記者黃義書／攝影
康友現任董座陳民郎。聯合報記者黃義書／攝影

康友公司董事長陳民郎、股市作手鄭光育被控涉炒作康友-KY股票，經北檢約談後聲押禁見，一審裁定2人交保；北檢不服提起抗告，高院今天認定原審裁定無誤，駁回抗告而確定。

台灣高等法院指出，原審裁定基於比例原則、羈押必要性審查的考量，認檢察官聲請羈押無理由，而裁定2人交保及限制出境，並附加於本案判決確定前，禁止與家人或因工作發生關聯以外之人為任何聯繫的事項，以作為日後再執行羈押的條件事由，經核合法適當。

高院表示，檢察官雖提起抗告，但羈押被告只是有助偵查的手段，絕非目的，將有罪被告定罪才是，本案2人雖獲交保，但2人如有違反事項，自構成得再執行羈押的事由，檢察官有所依據得聲請法院再為羈押處分，本件檢方抗告無理由，予以駁回而確定。

全案緣於，台北地檢署偵辦原上市公司康友-KY（已下市）前董事長黃文烈涉財報不實案，去年展開多波搜索、約談行動。不過，黃文烈已潛逃國外，台北地檢署發布通緝；同案被告、中國富商王命亮也被檢方通緝。

檢調查出，黃文烈與王命亮涉嫌於民國107年間炒作康友-KY股價，由陳民郎、鄭光育等7人合力將康友-KY股票的每股收盤價，由107年9月間的300餘元，炒作至107年10月的500餘元，涉犯證券交易法操縱股價罪。

北檢日前指揮調查局搜索約談陳民郎、鄭光育等人，訊後認為陳、鄭犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見；台北地方法院認為陳民郎、鄭光育並非此件炒作股票的核心人物，相關證人居住國外，勾串可能減低，裁定陳民郎30萬元、鄭光育15萬元交保，2人均限制出境，併均於本案判決確定前，禁止與家人或因工作發生關聯以外之人為任何聯繫。北檢不服提起抗告。

檢察官 康友 炒股

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