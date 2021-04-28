酒駕無照女撞警察害截肢 借她車母親免賠千萬！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

時任蘆洲警分局交通分隊警員陳昭宏2016年執勤時遭無照女駕駛陳以恩撞斷雙腿，右腿膝下截肢；民事部分，一審判陳以恩和出借汽車的陳母連帶賠償1107萬元，陳以恩未上訴確定，陳母不服上訴改判免賠，最高法院廢棄發回更審，台灣高等法院更一審今仍改判陳母免連帶賠償，陳昭宏可上訴。

陳以恩2014年因酒駕被吊銷駕照、緩起訴一年；2016年7月十16日，她酒後無照駕駛母親的汽車從台北返回桃園住處途中，經過台65線五股端終點處，撞上示意她減速的陳昭宏。陳被推撞到警車停放處，遭到兩車夾擊，雙腿粉碎性骨折，倒地哀號。

陳女酒測值0.87毫克被移送法辦；陳昭宏經緊急送醫，多次手術後，除右小腿截肢，左膝、左踝因骨折及肌鍵斷裂，嚴重影響運動及負重能力，醫院診斷認為未來完全痊癒的可能性極低。

民事部分，陳昭宏向陳以恩、陳母提告求償1864萬餘元；新北地方法院一審認為，陳以恩無照酒駕而肇事必須負責，母親借車給她也有過失，判陳以恩和母親應連帶賠償陳昭宏勞動能力減損、精神慰撫金、看護費、義肢等費用共1107萬餘元。

陳以恩沒有上訴確定要賠償1107萬餘元，但陳母不服提上訴，二審認為陳母上訴有理由，改判陳母免賠，但被最高法院廢棄發回更審。

高院更一審認為，相關刑案被告只有陳以恩一人，並沒有認定陳母在車禍中有何故意或過失，判決也沒有認定陳母是否有同意陳以恩駕車，因此陳母不是共同侵權行為人，陳昭宏不得依法向陳母請求賠償。

另外，陳昭宏對陳母提起刑事附帶民事訴訟，不符刑事訴訟法要件，且法院裁定陳昭宏補繳裁判費，他也當庭表明不願意補繳，因此陳昭宏起訴不合法，也拒絕補正程序，判決駁回。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片
圖與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片

酒駕 骨折 駕照

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