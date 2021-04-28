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超狂法拍又來了 溫泉會館、百萬福特野馬5月4日競標
行政執行署桃園分署5月4日將舉辦聯合拍賣會，包括近800坪4層樓廠房，以及內含游泳池、三溫暖，健身房的會館建物，這次另有桃園地檢署查扣4輛小客車一同法拍，當中以原價近200萬元的福特野馬詢問度最高，車輛2015年出廠，外觀、內裝保持尚妥，估計吸引多人競標。
桃園分署表示，5月4日當天早上10點，將先於桃園市桃園區富國路100號，法拍桃園地檢署查扣的4車，分別是TOYOTA汽車（2012年出廠）、馬自達汽車（2005年出廠）、與鈴木汽車（2003年出廠）。
另還有1輛白色福特野馬，據桃檢公告，該車2015年1月出廠、排氣量2261CC，里程數17萬9552公里，外觀及內裝維護尚可，經確認沒有重大事故或泡痕跡，有貸款46萬1397元，另積欠牌照稅1萬1785元、燃料稅7647元及違規罰款1200元，總共2萬632元。
桃園分署說，當天下午3點，另在桃園區中正路1195號1樓法拍不動產，這次最受矚目是八德區民權街19號的4樓廠房，建物共約792坪，已經有不少買家事先詢問。
不動產還有1處前身為「兆笙會館」的建物，因位處桃園區經國路精華地段，多次拍賣未定，內部還有游泳池、三溫暖、健身房、餐廳，以及多個停車位，用途廣泛多元。
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