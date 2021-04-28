廠房偷埋廢棄物被訴 千興董座喊冤：不要置他於死地

不鏽鋼大廠千興股份有限公司前年7月被台南環檢警等查獲，涉嫌未依廢棄物清理法清除事業廢棄物，在麻豆廠區等6處地點回填、堆置事業廢棄物，並任意棄置有害與一般事業廢棄物，千興董事長葉碩堂等13人被依違反廢清法起訴，台南地院下午召開辯論庭，葉喊冤，指在欠缺公正單位調查前已未審先判，「這叫業者如何生存？」他強調會以認真、誠懇態度清除乾淨，希望司法單位不要置他於死地。

葉碩堂父女與謝姓前副廠長等13人遭檢方起訴，但葉碩堂父女否認犯行，謝也否認部分犯行，其餘9名員工等均坦承，指受雇於公司，依長官指示做事，且有悔過之意，請求法官從輕量刑。

檢方表示，公訴等相關資料均經詳細調查，犯罪的起迄時間也依空照圖佐證，葉碩堂在法院審理時辯稱暫貯而非棄置，但依空照圖等客觀證據顯示，行為起迄時間長達20年，且無相關適當設備，難以認定是暫貯。

葉碩堂女兒於2012至2014年間曾任董事長，辯護律師強調，她在這段時間名義上雖是董事長，仍專注原財務工作，薪資未調升，仍在原辦公室工作，未使用公務車，保留原辦公室供葉碩堂使用，並未管理廢棄物清理業務。