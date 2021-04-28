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新黨王炳忠判無罪 北檢：要上訴

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

新黨「共諜案」，王炳忠、侯漢廷5人全部獲判無罪。記者王聖藜／攝影
新黨「共諜案」，王炳忠、侯漢廷5人全部獲判無罪。記者王聖藜／攝影

新黨青年軍成員王炳忠與父親林明正、台北市議員侯漢廷等人，被控替大陸人士周泓旭吸收及接受解放軍旗下單位資助，在台發展共諜組織，物色多位現退役軍士官和軍校學生，被依國家安全法起訴，台北地院審理近3年，今天判王炳忠等5人均無罪。台北地檢署不服，表示一定會提起上訴。

檢方起訴認定，周泓旭2012年9月進國立政治大學企研所就讀，2014年7月，周前往上海參加兩岸交流活動，結識大陸公務機構李姓秘書，因而多次設宴招待周，表示可提供金錢報酬，由周引介我政黨人士、軍、警、情治、外交等現職公務人員，赴境外第三地與大陸官員認識，藉此刺探蒐集我機密文件，發展共諜組織。

法院審理期間，王炳忠等人全部否認犯罪，周泓旭還一度出招，認為違反國安法「被害人」是全體中華民國國民，聲請法官迴避、暫停庭期，在審理程序上設下障礙，後來被裁定駁回。

王炳忠也辯稱自己無罪，表示全案從頭到尾就是極盡羅織、扭曲正當的兩岸交流，並踐踏人民思想結社自由；「新中華兒女學會」等團體是新黨為發揚理念推動的組織，與中共毫無關聯，強調主張和平統一本是新黨的主張。

侯漢廷同樣不認罪，聲稱檢調人員已承認起訴書中沒有國家機密，更無法具體指出什麼樣的資料屬於機密。當年偵辦此案的調查局國安站副主任葉麗卿，如今已獲拔擢調升國安站站主任。

王炳忠 新黨 侯漢廷 周泓旭

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