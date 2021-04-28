王炳忠侯漢廷涉犯國安法獲無罪 檢方將上訴

中國籍男子周泓旭與新黨青年軍王炳忠、侯漢廷等人涉犯國家安全法案件，一審今天認定檢方舉證不足，判決無罪。王炳忠說，希望法院能解除限制出境；檢方表示，將提起上訴。

台北地檢署表示，將待收到判決書後提起上訴。

王炳忠聆判後接受媒體聯訪指出，從案件偵查至今已3年，對於一審判決無罪，感到不意外及意外，他就是主張「統一追求理念，何罪之有？」因此法院判決無罪並不意外；檢方在案件辯論終結時，具體求處重刑，他對於一審合議庭可以抵抗這個無形壓力，仍判他們無罪，感到意外，另請求法院能儘速解除限制出境。

同案被告林明正情緒激動表示，感謝法官明察秋毫，提及感謝妻子在本案3年的偵審期間陪伴，哽咽落淚；同案被告台北市議員侯漢廷辯護人則指出，這件刑案是侯漢廷第一次被起訴，被訴意圖危害國家安全，這部分侯漢廷一直不能接受；被告台北市議員侯漢廷、王炳忠父親王進步以及周泓旭等未到庭聆判。

一審台北地方法院宣判5名被告均無罪；北院新聞稿指出，依卷內證據，難認被告等人有以「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」、「台大中華復興社」為掩護為中共發展組織；被告等人是否共組「新中華兒女學會四人核心決策小組」及「星火秘密小組」為中共發展組織，仍有疑義；並無證據證明王炳忠、林明正、侯漢廷有提供軍人資料給周泓旭，並與其共同接觸、吸收軍人以發展組織。

新聞稿指出，王炳忠、王進步住處扣得的證據，未能認定王炳忠有受到中共的指示發展組織；王炳忠是否在周泓旭的協助下收取中共資金以發展組織，還有疑問。

一審表示，檢方主張被告觸犯國安法（意圖危害國家安全、社會安定為大陸地區發展組織罪）部分，但這部分規定限制人民參與組織、舉行活動、發表言論的結社、言論憲法權利，在國家安全及社會安定及沒有發生危險時，都無差別的以高強度的刑罰手段作為限制，顯然過度侵害人民的憲法權利，與比例原則不符；參酌釋憲實務見解，認為應以行為人對國家安全及社會安定有「具體危險」時，才可以處罰。

一審指出，因檢察官據以起訴的證據未能證明王炳忠、林明正、侯漢廷、周泓旭有意圖危害國家安全，為大陸地區黨政軍等機構發展組織的行為，且王炳忠、林明正、侯漢廷也無可認對中華民國國家安全、社會安定有明顯而立即危險的行為，周泓旭也未著手於犯罪行為的實行，這些都不構成犯罪，而依共犯從屬性原則，王進步部分也無從成立犯罪，因此均判5人無罪。檢方不服可上訴。

全案緣於，台北地檢署偵辦周泓旭涉吸收外交人士未遂案時，查到王炳忠等人涉嫌利用「燎原新聞網」等組織，吸收台灣現、退役軍人等各階層人士，依違反國家安全法將王炳忠與其父王進步、林明正、侯漢廷等4人起訴。

檢調發動搜索後，北檢於民國107年6月先行起訴王炳忠等人，後來認定周泓旭是涉嫌利用新黨青年軍王炳忠等人成立的「星火秘密小組」、「燎原新聞網」在台發展組織，108年4月間追加起訴周泓旭，由台北地方法院合併審理。