王炳忠侯漢廷涉犯國安法獲無罪 檢方將上訴

中央社 / 台北28日電

中國籍男子周泓旭與新黨青年軍王炳忠侯漢廷等人涉犯國家安全法案件，一審今天認定檢方舉證不足，判決無罪。王炳忠說，希望法院能解除限制出境；檢方表示，將提起上訴。

台北地檢署表示，將待收到判決書後提起上訴。

王炳忠聆判後接受媒體聯訪指出，從案件偵查至今已3年，對於一審判決無罪，感到不意外及意外，他就是主張「統一追求理念，何罪之有？」因此法院判決無罪並不意外；檢方在案件辯論終結時，具體求處重刑，他對於一審合議庭可以抵抗這個無形壓力，仍判他們無罪，感到意外，另請求法院能儘速解除限制出境。

同案被告林明正情緒激動表示，感謝法官明察秋毫，提及感謝妻子在本案3年的偵審期間陪伴，哽咽落淚；同案被告台北市議員侯漢廷辯護人則指出，這件刑案是侯漢廷第一次被起訴，被訴意圖危害國家安全，這部分侯漢廷一直不能接受；被告台北市議員侯漢廷、王炳忠父親王進步以及周泓旭等未到庭聆判。

一審台北地方法院宣判5名被告均無罪；北院新聞稿指出，依卷內證據，難認被告等人有以「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」、「台大中華復興社」為掩護為中共發展組織；被告等人是否共組「新中華兒女學會四人核心決策小組」及「星火秘密小組」為中共發展組織，仍有疑義；並無證據證明王炳忠、林明正、侯漢廷有提供軍人資料給周泓旭，並與其共同接觸、吸收軍人以發展組織。

新聞稿指出，王炳忠、王進步住處扣得的證據，未能認定王炳忠有受到中共的指示發展組織；王炳忠是否在周泓旭的協助下收取中共資金以發展組織，還有疑問。

一審表示，檢方主張被告觸犯國安法（意圖危害國家安全、社會安定為大陸地區發展組織罪）部分，但這部分規定限制人民參與組織、舉行活動、發表言論的結社、言論憲法權利，在國家安全及社會安定及沒有發生危險時，都無差別的以高強度的刑罰手段作為限制，顯然過度侵害人民的憲法權利，與比例原則不符；參酌釋憲實務見解，認為應以行為人對國家安全及社會安定有「具體危險」時，才可以處罰。

一審指出，因檢察官據以起訴的證據未能證明王炳忠、林明正、侯漢廷、周泓旭有意圖危害國家安全，為大陸地區黨政軍等機構發展組織的行為，且王炳忠、林明正、侯漢廷也無可認對中華民國國家安全、社會安定有明顯而立即危險的行為，周泓旭也未著手於犯罪行為的實行，這些都不構成犯罪，而依共犯從屬性原則，王進步部分也無從成立犯罪，因此均判5人無罪。檢方不服可上訴。

全案緣於，台北地檢署偵辦周泓旭涉吸收外交人士未遂案時，查到王炳忠等人涉嫌利用「燎原新聞網」等組織，吸收台灣現、退役軍人等各階層人士，依違反國家安全法將王炳忠與其父王進步、林明正、侯漢廷等4人起訴。

檢調發動搜索後，北檢於民國107年6月先行起訴王炳忠等人，後來認定周泓旭是涉嫌利用新黨青年軍王炳忠等人成立的「星火秘密小組」、「燎原新聞網」在台發展組織，108年4月間追加起訴周泓旭，由台北地方法院合併審理。

王炳忠 侯漢廷 周泓旭

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