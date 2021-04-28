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借錢籌次子喪葬費 他酒後和妻子吵架縱火卻燒死大兒子

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

男子徐永質因次子因病過世，向朋友借款支付醫藥和喪葬費用，備感壓力，去年酒後因債務問題和妻子爭吵，一時衝動在陽台縱火燒房子，卻因屋內堆放大量易燃物品，火勢一發不可收拾，導致長子嗆死。一審依殺人罪判他13年徒刑，台灣高等法院二審今駁回上訴，維持一審判決，仍判徐13年徒刑，可上訴。

徐（59歲）平時以木工維生，因積欠友人債務，用錢孔急壓力很大，他去年2月23日酒後返家和妻子商討拿房子抵押貸款被拒，和妻子大吵一架，他揚言「信不信我燒了房子」，不久就在客廳點燃塑膠袋縱火。

因徐工作緣故，加上妻子擔任清潔員，家中堆放松香油、去漬油空罐、塑膠袋、寶特瓶和紙板等易燃物品，導致火勢在短時間內迅速延燒；徐的長子因逃生不及，吸入大量碳粒造成熱窒息，呼吸衰竭身亡。妻子雖順利逃生，但臉部也有二度灼傷。

徐坦承飲酒、和妻子吵架且縱火，但否認殺人犯行，供稱他的次子因病過世，他向朋友借款是為支付次子醫療、喪葬費用，當天放火是想讓妻子同意拿房子貸款，他沒有想害死兒子。

新北地方法院一審指出，徐沒有前科紀錄，因酒後控制力下降衝動犯案，他縱火害死長子，也波及鄰居房屋，審酌他犯後深感悔悟，依殺人罪判13年徒刑；案件上訴，高院二審今宣判。

徐酒後和妻子吵架縱火卻害死兒子。圖／聯合報系資料照片
徐酒後和妻子吵架縱火卻害死兒子。圖／聯合報系資料照片

縱火 殺人

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