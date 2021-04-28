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新黨共諜案司法迫害政黨？律師：檢方應放棄上訴！
新黨發言人王炳忠、新思維中心主任侯漢廷、文宣委員會副主任委員林明正等青年軍及王炳忠父親王進步、陸生周泓旭涉共諜案一審無罪，林的律師魏憶龍說，新黨案是對政黨迫害的案子，檢察官如認判決有理，應放棄上訴。
魏憶龍說，對於法官能秉持道德勇氣、不厭其煩反覆調查證據、交叉詰問然後做成判決，他感到感謝，但也相信這樣一條路，未來還是漫漫長路。
魏說，新黨案是國安法實施後，首次有大批律師共同參與的案子，案子甚至是對一個政黨加以迫害，關於這樣的危機，法院做出正當且歷史性的決定，除了感謝之外，更期待司法會走得更平順、更正義。
魏憶龍說，審判是在人世間進行，更大的審判歷史會做，兩岸緊張情勢下，這樣的案例可以給對岸良好的參考，有他山之石可以攻錯的效用；中華民國在司法上所呈現的道德勇氣，是台灣最好的軟實力。
王進步的律師陳麗玲說，無罪判決是司法史上非常重要的一頁，感謝法官不辭辛苦調查證據，也呼籲檢察官尊重法官長久以來的調查，不要再上訴。
侯漢廷的律師羅愛玲說，謝謝法官有勇氣，2年多來調查證據、明察秋毫，辛勞審理案情，且願意聆聽所有罪狀、所有證據，感謝合議庭法官聽到這些聲音，更希望以後不要再發生類似的案子。
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