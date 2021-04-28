失業男誆買47萬金項鍊 試戴轉身逃逸 死巷活逮送辦判刑

失業的李姓男子去年11月6日在台北市大同區一家銀樓，假裝要買金項鍊，在試戴過程中直接奪門逃逸，店家隨即衝上前追人，在100公尺死巷內活逮李男。士林地方法院今天依搶奪罪，判處7月徒刑。可上訴。

判決指出，49歲李男去年11月16日下午4時許，獨自走進延平北路上的銀樓，佯稱要買金項鍊，向店員稱要試戴，過程中李男看上一條重66.29錢的金項鍊，要價47萬餘元，李戴上金項鍊後轉身奪門逃逸。

幸好，銀樓老闆在挑選、試戴過程中，機警發現李男異狀，派人員在店門口守候，不久後，李男竟真的搶金項鍊逃逸，店員隨即上前阻擋，李猛力掙脫奔跑逃逸，最後逃入銀樓附近100公尺外的死巷，店家與警方在案發10分鐘後，隨即活逮李男到案。

李男落網後不斷地稱「要去地檢署找人」全案依照強奪罪嫌送辦。不料李男在同年月20日，又鎖定新北新莊一家銀樓，以同樣手法搶走約7萬餘元金項鍊，當時一名北市大安分局偵查佐吳培誠路過，直接協助撲倒李男，將人送給新莊分局送辦。