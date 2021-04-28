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涉共諜案3年還清白 王炳忠：主張統一何罪之有？

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

王炳忠。 報系資料照／記者顏凱勗攝影
王炳忠。 報系資料照／記者顏凱勗攝影

新黨被檢方指控涉共諜案，違反國安法發展組織罪，今天一審獲判無罪。新黨發言人王炳忠說，「主張統一何罪之有？」，希望新黨追求和平統一的路線，不要再被當局利用手上的公權力打壓。

王炳忠說，新黨的案子從2017年12月19日他忽然被「查水表」打開直播開始，即拉開序幕，直到2018年被起訴，到現在整整3年，今天法院由合議庭判決所有被告包括周泓旭在內全部無罪，對此，他要表達深切肯定，對於判決結果，有意外、也有不意外之處。

王炳忠說，不意外的是他們從頭到尾都主張統一、追求理念何罪之有？而這個案子從檢調立案再將案子起訴「就是不應該」，因此依法判決當然是無罪。

王炳忠說，意外的地方是檢察官在蒞庭時，沒有具體與他們交鋒、挑戰，基本上是沒有說太多話，不過，到最後辯論終結時，調子卻拉得很高，具體求刑也重，對於法院來說，仍然是一種無形的壓力，但法官能抵抗壓力，根據法理、證據、公義判案，這還是小小的不意外。

王炳忠表示，案子在法院已作出無罪判決後，應儘快解除所有被告限制出境，因3年來他與父親和所有被告都被限制出境，希望不要再用司法案件耗損被告的精力、限制被告的權益。

王說，他希望台灣當局能早日與大陸進行政治談判，早日追求和平發展、追求和平統一的路線，並且不要再被當局利用手上的公權力打壓。

新黨新思維中心主任、台北市議員侯漢廷今天沒有出庭聽判，侯的委任律師羅愛玲表示，新黨案是侯漢廷第一次被起訴的案子，感謝法官審理每一項證據，明察秋毫作出無罪判決。

新黨文宣委員會副主任委員林明正無罪，林略帶哽咽說，感謝律師團、家人一路相伴陪他打贏這場訴訟。

新黨 王炳忠 侯漢廷

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