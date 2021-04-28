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鄭光育交保檢方抗告6天沒結果？ 高院：4月26日才收案

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

台北地檢署偵辦康友炒股案發現廈門奔馬實業公司代表人王命亮，透過股市作手鄭光育炒作康友製藥股價，一個月內將股價從361拉抬至537元，變現資金高達15億，已實現獲利約8億，坑殺許多投資戶，檢方聲請羈押鄭，但台北地方法院裁定15萬交保；外傳檢方22日提起抗告至今6天，台灣高等法院卻遲遲未作出裁定，高院澄清本案4月26日才收案，並無抗告6日未裁定一事。

高院指出，關於檢方抗告鄭光育案，高院4月26日上午11時許財收案，由受命法官錢建榮負責審理，而錢建榮當日收受4件羈押抗告案件，包含2件矚目案件，已加班審理，陸續結案中；鄭光育一案預計今天終結。

檢調調查，鄭光育2019年因涉及捷泰精密炒股案遭調查局約談，辦案人員查扣鄭的iphone手機過濾後，意外發現鄭另涉操縱康友製藥股價案外案，還有收受廈門奔馬實業公司代表人王命亮1000萬對話紀錄。

鄭光育被約談時辯稱，該筆1000萬是向吳光訓「借貸」，但因吳光訓去年也涉及康友炒股案，被檢方交保300萬元，調查局北機站未採信鄭的說詞。

據調查，康友–KY幕後主導者就是廈門奔馬實業公司，王命亮為操縱康友製藥股價，找來鄭光育操盤，透過姪子柏榮帳戶統一調派炒股資金，先以「假外資」買賣股票，製作交易活絡假象，再用相對成交拉抬股價，2018年9月13日至10月19日止，股價從361炒到537元。

調查發現，鄭光育在同年9月25日，曾傳送人頭蔡嘉益的聯邦銀行帳戶相片給王命亮，王命亮跨海指示親信將1000萬不法所得，匯往蔡嘉益戶頭，鄭光育收到款項後，用微信傳送訊息給王命亮說「錢收到了」，證明有炒股事實。

鄭光育。圖／聯合報系資料照片
鄭光育。圖／聯合報系資料照片

炒股 康友

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