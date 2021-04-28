涉招攬投資「拆分盤」吸金 商暉公司幹部50萬交保

台北地檢署。本報資料照片

香港商暉資本管理公司負責人許益康（馬來西亞籍），涉招攬投資「商暉TTC拆分盤」等投資方案，吸金1.8億多元；檢方昨兵分20路搜索及約談商暉公司高層幹部劉鴻輝等15人，訊後依違反銀行法及詐欺等罪，諭令涉案被告以3萬至50萬元不等金額交保。

除許益康人在國外、商暉公司台灣地區負責人陳志遇因案服刑、商暉高層幹部陳逸龍通緝中。其餘被約談被告包括商暉公司高層幹部劉鴻輝、王金陽、徐偉堂、商暉公司業務顏海英、王立業、吳依凡、吳佳蓉、廖維如、李承諭、李運星、林俊年、陳家興、蔡鴻文、章雪蘭，以及紫洣科技公司負責人李牧耘等人。

檢方訊後依違反銀行法等罪，諭令劉鴻輝50萬元交保、王金陽30萬元交保，2人均限制出境及出海；李牧耘以25萬元交保、吳佳蓉15萬元交保、徐偉堂、顏海英、吳依凡、陳家興、蔡鴻文，各10萬元交保、林俊年8萬元交保、王立業、章雪蘭各5萬元交保、李運星、廖維如、李承諭，各3萬元交保。

李牧耘先前曾因設立金融服務平台網站，並與馬來西亞ANB&M101吸金集團的網站後台對接，且提供某公司在銀行開設的虛擬帳戶，2019年7月才被檢方起訴，案件目前仍在法院審理中。

2016年10月開始至2019年12月止，李牧耘設立金融服務平台網站並與商暉公司網站後台對接，另提供紫洣科技公司銀行的虛擬帳號（即「扎佛利信託專戶」），藉以收取投資人投資「商暉TTC拆分盤」、「兆金皇朝兆金幣」等投資方案的款項，以及提供投資人提現、轉帳及查詢等服務。